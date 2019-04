Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 29 aprile al 5 maggio 2019

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 29 aprile a domenica 5 maggio 2019

Nel corso delle puntate di Beautiful in onda la prossima settimana su Canale 5, continuano a essere al centro della scena Liam, Hope e Steffy. A Los Angeles questo triangolo amoroso crea momenti positivi, ma anche negativi, soprattutto per la figlia di Ridge. La giovane Forrester si ritrova ad assistere, infatti, al riavvicinamento tra il padre di sua figlia Kelly e la rivale Hope. Quest’ultima, intanto, è sicura di voler costruire la famiglia tanto desiderata insieme a Liam. Il giovane Spencer continua, però, a prendersi del tempo. Nel frattempo, i tre protagonisti della soap non sono gli unici a rendere la trama ricca di colpi di scena. Dal 19 aprile al 5 maggio, alla Forrester Creations, tutti scoprono chi è lo stalker che ha inviato messaggi minacciosi nei confronti di Hope. In particolare, Xander si ritrova di fronte a una verità inaspettata.

Lunedì 29 aprile

Hope è ormai sicura del fatto che Liam deciderà di vivere il suo futuro con lei e non con Steffy. La giovane Logan è convinta che insieme potranno finalmente costruire una vera famiglia. Ma, intanto, il figlio di Bill Spencer continua a mostrarsi indeciso su chi scegliere tra le due donne della sua vita.

Martedì 30 aprile

Zoe appare ancora disposta a tutto pur di impedire a Xander ed Emma di stare insieme. Nel frattempo, Hope decide di dare del tempo a Liam, il quale deve ancora riprendersi dalla notizia che diventerà di nuovo padre.

Mercoledì 1 maggio

La soap americana non andrà in onda come ogni mercoledì.

Giovedì 2 maggio

Sally è molto arrabbiata con Thorne, in quanto è stata ingiustamente licenziata dalla Forrester Creations. Intanto, Xander chiede di vedere foto e commenti sul web e, tra questi, si ritrova di fronte, oltre alle foto di Hope, anche a quelle di Emma.

Venerdì 3 maggio

Xander scopre la foto di Emma tra i post di minaccia nei confronti di Hope e comprende che la ragazza è la vittima dello stalking di Zoe. Dunque, l’obbiettivo non è mai stato la Logan, bensì Emma. Xander comprende che la giovane è molto gelosa di lui. Alla Forrester Creations sono ormai tutti di fronte alla verità e appaiono abbastanza preoccupati. Sally, Xander, Thorne ed Emma decidono di mettere alle strette Zoe.

Sabato 4 maggio

Xander consiglia a Zoe di lasciare Los Angeles e raggiungere Londra. La ragazza sembra accettare e si scusa con tutti. Dopo di che, il ragazzo ci tiene a scusarsi personalmente con Emma per quanto accaduto e i due si baciano teneramente.

Domenica 5 maggio

Sta per prendere inizio la sfilata di Hope for the Future e Liam sceglie di stare vicino a Hope, a cui cerca di dare tutto il suo sostegno. Ovviamente, dall’altra parte Steffy appare completamente contrariata per quanto sta accadendo.