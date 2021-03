Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 28 marzo al 3 aprile 2021

Un’altra settimana ricca di problemi per i protagonisti di Beautiful. Questa volta, Hope si ritrova a prendere una decisione davvero difficile! Le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 28 marzo a sabato 3 aprile 2021, segnalano che Ridge e Steffy si ritrovano ancora una volta a parlare di Thomas. Il primo è certo che il figlio sia realmente innamorato di Zoe e che ormai si sia lasciato alle spalle l’ossessione per Hope. Al contrario, Steffy la pensa in tutt’altro modo. Nel frattempo, Liam decide di fare la sua proposta di matrimonio a Hope, ma la mette di fronte a una scelta. Si sposeranno, ma lei dovrà cancellare Thomas dalle loro vite, definitivamente.

La giovane Logan, però, non può accettare la proposta, in quanto non ha alcuna intenzione di abbandonare Douglas. E proprio mentre i due stanno parlando, arriva Thomas che peggiora la situazione. A questo punto, siccome Hope non vuole rinunciare alla custodia di Douglas, Liam decide di lasciare la loro casa. Dopo ciò, lo Spencer si reca da Steffy, dove trascorre la notte. Brooke non è per nulla felice di quanto sta accadendo e invoglia la figlia a raggiungere Liam per rassicurarlo.

In segreto, Thomas vede e sente tutto. Pertanto, segue Hope e chiama sua sorella. Il giovane Forrester mostra di nuovo la sua follia e convince Steffy a fare una cosa che forse va contro i suoi valori: deve baciare Liam per farsi beccare da Hope! Ebbene la stilista fa ciò che le chiede il fratello, sebbene non si fidi di lui. Con l’intenzione di accettare la proposta di matrimonio dello Spencer, Hope si reca alla casa sul lago, ma si ritrova di fronte a una scena inaspettata. Infatti, becca Steffy e Liam mentre si baciano!

Vede, chiaramente, il tutto come un tradimento da parte dello Spencer e rimane davvero sconvolta. Ora la Logan è convinta che a mettersi tra loro, separandoli, non sia più Thomas, bensì Steffy. Dopo quanto accaduto, Hope decide di lasciare Liam e così rifiuta anche le sue condizioni su Douglas. La giovane Logan ancora non sa che questa è una trappola messa in atto da Thomas! Continuano le discussioni tra Ridge e Brooke.

Ovviamente, protagonista dei loro confronti è sempre Thomas. Ridge è venuto a conoscenza dell’ultimatum che Liam ha dato a Hope durante la proposta di matrimonio. Per tale motivo, teme che Douglas possa nuovamente essere messo di fronte a una situazione triste. Il bambino ormai vede Hope come una mamma e il suo allontanamento potrebbe farlo soffrire.