Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 24 al 28 agosto 2020

Beautiful torna finalmente su Canale 5! Dopo la consueta pausa estiva ripartono le puntate italiane della soap opera più famosa al mondo. Si riparte, ovviamente, da dove ci eravamo lasciati, dalla notte di passione tra Steffy e Liam. Quest’ultimo è stato drogato da Thomas, determinato più che mai a conquistare Hope Logan. La figlia di Brooke, intanto, è ancora all’oscuro del terribile segreto che riguarda la piccola Beth: la bambina è stata rubata dal dottor Reese e, inconsapevolmente, è stata adottata da Steffy che l’ha ribattezzata col nome di Phoebe, come la gemella defunta. Scopri su Gossipetv cosa succede a Beautiful da lunedì 24 agosto a venerdì 28 agosto.

Lunedì 24 agosto

Thomas vuole chiedere la mano di Hope in maniera speciale ma la Logan è triste perché in questo giorno, solo un anno prima, ha scoperto di essere incinta della piccola Beth.

Martedì 25 agosto

Douglas mostra a Hope un anello di fidanzamento e le chiede se vuole diventare la sua mamma e sposare suo padre Thomas. Dopo la morte di Caroline Spiencer il bambino ha legato molto con Hope.

Mercoledì 26 agosto

Xander è alla ricerca di prove per incastrare Thomas: il cugino di Maya crede che lo stilista sia colpevole della morte di Emma Barber, nipote di Justin e migliore stagista di Hope. Brooke e Liam hanno un confronto su Hope.

Giovedì 27 agosto

Liam e Brooke sono preoccupati per la proposta di matrimonio di Douglas a Hope. Entrambi sono contrari ad un unione del genere ma Hope sembra convinta del suo futuro accanto a Thomas.

Venerdì 28 agosto

Xander scopre che la notte dell’incidente Thomas si trovava sulla stessa strada di Emma. Hope, sebbene poco convinta, accetta la proposta di matrimonio di Forrester.

Beautiful: quando Hope scopre della figlia Beth nelle puntate italiane

A causa della pausa estiva la grande rivelazione è slittata a Beautiful. Hope scoprirà che la figlia Beth è viva solo nelle puntate italiane in onda tra settembre e ottobre. Il brodo si allunga ancora di più e sono tanti gli avvenimenti e i colpi di scena che ci attendono. Dopo aver provocato la morte di Emma, Thomas droga Liam che finisce così a letto con Steffy. Notte di passione che infastidisce Hope, che accetta la proposta di matrimonio di Thomas. In seguito alle nozze Hope diventa a tutti gli effetti la madre di Douglas ma Liam non si arrende e comincia ad indagare sul passato di Flo, che tutti credono la madre biologica di Phoebe.

Beautiful: nelle puntate americane Hope e Liam si sono sposati di nuovo

Nelle ultime puntate americane di Beautiful Hope Logan e Liam Spencer sono ufficialmente moglie e marito. E Steffy? Per la Forrester, mamma single della piccola Kelly, si parla di un nuovo amore: la new entry Finn. Un dottore che Steffy incontra in ospedale dopo un brutto incidente provocato da Bill. Tra i due nasce subito una immediata complicità e sintonia che al momento però non è stata ancora sviluppata del tutto. Thomas, invece, dopo il divorzio da Hope prova a far ingelosire la Logan con la modella Zoe Buckhingham, ma fallisce nel suo intento.