Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 22 al 27 marzo 2021

Grandi cambiamenti a Los Angeles per i protagonisti di Beautiful. Le anticipazioni delle puntate che vanno in onda dal 22 al 27 marzo 2021 segnalano che Liam prende una decisione abbastanza forte. Innanzitutto, insieme a Steffy, chiede a Zoe come sta proseguendo la sua storia con Thomas. La giovane modella è certa che lo stilista si sia ormai lasciato alle spalle l’ossessione per Hope. Lo Spencer, però, non è convinto di queste sue parole e teme che proprio Zoe sia la prossima vittima del Forrester. I timori di Liam e Brooke si rivelano reali quando Thomas confessa a Shauna di provare ancora un forte sentimento nei confronti di Hope. La donna lo provoca e gli fa notare che potrebbe svelare questa verità a Ridge. Ma il giovane stilista sa che non lo farà, in quanto così Ridge capirebbe che Brooke ha sempre avuto ragione e tornerebbe tra le sue braccia.

Successivamente il pubblico vedrà Liam recarsi da Thomas, a cui fa capire che non se ne starà con le mani in mano. A questo punto, il giovane stilista si dice convinto del fatto che lo Spencer sia ancora innamorato di Steffy, notando che non ha ancora sposato Hope. E mentre rimanda l’invito per un drink con il giovane Collin, Steffy parla nuovamente con la figlia di Brooke di Thomas e Zoe. Il rapporto nato tra i due fa credere a tutti che il Forrester sia realmente cambiato. Ma in breve tempo dimostra che la realtà è un’altra. Infatti, con modi aggressivi e uno sguardo folle, minaccia Liam di morte.

Con Hope minimizza quanto accaduto e le fa presente che lo Spencer potrebbe preferire Steffy a lei. Dopo tutti questi eventi, Liam decide di chiedere la mano alla Logan, ma con delle condizioni: Thomas dovrà uscire definitivamente dalle loro vite. Così, Hope sarà costretta a rinunciare alla custodia di Douglas. Non sa, però, che la figlia di Brooke sta cadendo nella trappola del Forrester.

Intanto, Ridge crede che Steffy sia ancora innamorata di Liam e spera in un loro ricongiungimento. Padre e figlia parlano poi di Thomas. L’uomo è ormai convinto che il giovane stilista sia davvero innamorato di Zoe e che stia dimenticando Hope. Al contrario, Steffy non ne è certa.

Hope non accetta le condizioni di Liam, in quanto non vuole abbandonare Douglas. E proprio mentre stanno parlando, spunta Thomas che complica tutto. Ed ecco che il giovane Spencer prende l’amara decisione di lasciare la loro casa e passa la notte da Steffy. Brooke non è felice di quanto sta accadendo e sprona Hope a raggiungere Liam per rassicurarlo.