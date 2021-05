Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 2 aprile all’8 maggio 2021

Cosa accade nel corso degli episodi che andranno in onda prossima settimana: il piano di Thomas va avanti, Liam mette in guardia Zoe e Wyatt prende una decisione importante su Sally

Nel corso delle puntate di Beautiful in onda da domenica 2 a sabato 8 maggio 2021, Thomas sorprende tutti con la festa che ha organizzato per il compleanno di Zoe. Il figlio di Ridge la bacia davanti a Hope e Douglas. La Logan, però, non prende bene quanto accaduto. Infatti, si lamenta del fatto che il bacio abbia turbato il bambino. A questo punto, Thomas decide di chiedere a Hope se in futuro potrebbero tornare insieme. Vuole saperlo prima di andare avanti con la sua storia con Zoe. Liam, Brooke e Bill non credono alle buone intenzioni del giovane Forrester e vogliono, a tutti i costi, salvare Hope. In seguito, Thomas giura a Zoe il suo amore e le anticipazioni segnalano che Douglas dimostra di avere dei timori. Teme che la nuova relazione del padre possa allontanare dalla sua vita Hope.

Liam decide di affrontare Thomas e lo minaccia. Invece, Ridge e Brooke continuano a litigare sempre per questa situazione. Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, infatti, la Logan continua a vedere nelle azioni di Thomas una certa ossessione nei confronti di sua figlia. Liam tenta di convincere Hope del pericolo a cui sta andando incontro. La ragazza, però, è ancora profondamente colpita dal tradimento dello Spencer e non riesce a vedere cattiveria in Thomas. Liam, in effetti, non riesce a raggiungere il suo obbiettivo.

Non solo, il figlio di Bill non può neanche convincere Zoe del fatto che Thomas la stia prendendo in giro. Vinny consiglia al suo amico di risolvere i suoi problemi con Hope, senza sconvolgere suo figlio Douglas. Ma il Forrester vuole proprio sfruttare il bambino per ottenere i suoi scopi. Scendendo nel dettaglio, ha intenzione di far credere al piccolo che Zoe potrebbe prendere il posto di Hope.

Come immagina Thomas, Douglas corre dalla Logan e le chiede di non abbandonarlo e di tornare insieme a suo padre per formare una famiglia insieme. Il piano del Forrester, dunque, procede. Ridge, intanto, comunica a Steffy che è invitata alla cena che Thomas sta organizzando. Alla serata ci sarà anche Zoe, che riceve nuovi consigli da Liam.

Sally ha scoperto ormai che le rimane un mese di vita e decide di arrendersi. Katie la sprona a combattere e Wyatt non intente lasciarla sola. Pertanto, ne parla con Flo. Shauna e Quinn immaginano un futuro roseo per i loro due figli, che finalmente sono tornati insieme. Non sanno, ovviamente, cosa sta accadendo.

Wyatt scopre che Sally ha una malattia incurabile e si confronta subito con Florence. Quest’ultima consiglia al suo amato di stare accanto alla Spectra in questo periodo così difficile. Katie cerca di convincere la stilista a proseguire con i controlli medici e a non arrendersi.