Beautiful, anticipazioni puntate italiane dal 2 al 6 settembre 2019

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 2 a venerdì 6 settembre 2019: Brooke scopre la verità sull’accordo tra Ridge e il giudice

Dalle anticipazioni di Beautiful della prossima settimana sappiamo che il pubblico di Canale 5 assisterà a vari colpi di scena, che riguardano il processo appena concluso. Katie e Thorne continuano a mostrarsi felici per essere riusciti a ottenere la custodia esclusiva di Will. Intanto, però, la Logan deve cercare di rassicurare il bambino, disposto a perdonare gli errori passati di Bill. Intanto, Brooke fa una scoperta sconcertante riguardante Ridge e il giudice McMullen. Nel corso delle prossime puntate, vedremo la Logan prendere in mano la situazione. Bill, non sapendo quanto scoperto dalla madre di Hope, chiede a Ridge di aiutarlo. Nel frattempo, Emma dimostra di essere particolarmente gelosa della complicità che c’è tra Xander e la sua ex fidanzata Zoe.

Lunedì 2 settembre

Katie e Thorne continuano a festeggiare per aver ottenuto la vittoria al processo. Alla coppia è stata, infatti, affidata la custodia esclusiva di Will. Mettendo da parte l’entusiasmo, la più piccola delle sorelle Logan spiega al figlio come procederà la situazione, cercando di tranquillizzarlo. Intanto, Emma appare gelosa quando vede Xander e Zoe insieme.

Martedì 3 settembre

Brooke si ritrova di fronte a un’amara verità: Ridge è un vecchio amico del giudice che ha presieduto la causa in tribunale. La Logan capisce che il marito potrebbe averlo corrotto. Bill non riesce a credere di aver perso la custodia di Will e appare abbastanza sconvolto.

Mercoledì 4 settembre

Zoe cerca di sedurre Xander per conquistarlo ed Emma non appare per nulla felice della situazione. Brooke, con il sospetto che possa aver corrotto il giudice, spia Ridge controllando il suo cellulare. Proprio frugando tra i messaggi del marito trova la conferma dei suoi dubbi.

Giovedì 5 settembre

Furiosa, Brooke si reca subito da McMullen e lo accusa di aver ricevuto delle pressioni da parte di Ridge e di aver favorito Katie proprio per questo motivo. Ignaro di quanto sta accadendo, Bill chiede al Forrester di parlare con Katie e Thorne, affinché rinuncino alla custodia esclusiva di Will.

Venerdì 6 settembre

Bill riceve la visita inaspettata del suo Will. Al contrario degli adulti, il piccolo sembra pronto a perdonarlo per i suoi errori passati.