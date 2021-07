Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 18 al 24 luglio 2021

Nei prossimi episodi che vanno in onda in Italia, Steffy finisce in coma, mentre Sally tiene prigioniera Florence

Cosa accade nelle puntate di Beautiful in onda in Italia da domenica 18 a sabato 24 luglio 2021? Le anticipazioni rivelano che Florence affronta Sally e ora ha intenzione di far sapere a tutti la farsa che ha messo in atto per riconquistare Wyatt. La figlia di Shauna ha finto di essere gravemente malata per tornare insieme al giovane Spencer. Avendo dei sospetti molto forti, Flo ha indagato ed è finalmente giunta alla verità.

La Spectra è sempre più coinvolta nel suo stratagemma e sembra non avere alcuna intenzione di mettere fine a tutto. Stavolta, però, non c’è più solo la dottoressa Escobar a conoscenza della situazione, ma anche la Fulton. Il confronto tra loro precipita. Florence viene colpita alla testa e Sally, completamente fuori di testa, non vuole in alcun modo arrendersi, neanche ora.

Il suo folle piano per tornare tra le braccia di Wyatt non può saltare e lo porterà avanti a qualunque costo. La dottoressa Penny tenta di convincere Sally a fermare tutto e ad autodenunciarsi. Ma le sue parole non servono a nulla. Infatti, quando Flo si sveglia, Sally le fa sapere qual è il suo nuovo piano per riconquistare Wyatt. Con la complicità della Escobar, la Spectra continua a tenere prigioniera la Fulton, che viene legata.

In questo modo, la stilista non potrà impedirle di trascorrere la notte con lo Spencer e rimanere incinta, così da rendere concreta la loro unione. Flo, ancora legata a un termosifone, cerca di liberarsi e fa cadere Sally, che batte la testa. Per nulla intimorita dalla Fulton, la Spectra continua a portare avanti il suo folle piano e si reca a casa di Wyatt.

Katie è ancora sconvolta per la storia del bacio che c’è stato tra Brooke e Bill. La più piccola delle sorelle Logan non ha alcuna intenzione di avere un confronto con loro. Donna, però, le consiglia di confrontarsi con loro dopo quanto accaduto.

Bill continua ad andare da Katie per implorarla di tornare insieme. Lei ormai non si fida più di lui, in quanto non è neanche la prima volta che la tradisce con sua sorella. Bill si sfoga con Wyatt, a cui fa sapere che Katie non vuole perdonarlo.

Liam va a casa di Steffy per vedere la piccola Kelly e parlano della sua nuova vita da uomo sposato. La Forrester decide poi di uscire in moto e lo Spencer si offre di tenere la loro bambina.

Mentre sta guidando, Steffy ha un incidente e resta a terra priva di sensi. Ebbene, la figlia di Ridge si scontra proprio con l’auto guidata da Bill. Dopo di che, Steffy viene ricoverata in ospedale, in coma.

Come si può immaginare, non appena Ridge viene a conoscenza della situazione si scaglia immediatamente contro Bill!