Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 17 maggio all’1 giugno 2019

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 27 maggio a domenica 1 giugno 2019

Nel corso della prossima settimana, durante le puntate di Beautiful, il pubblico di Canale 5 assisterà a nuovi colpi di scena. Al centro dell’attenzione vedremo le vicende riguardanti Steffy, Liam e Hope. La giovane Forrester ha preso ormai la decisione di mettere fine al suo matrimonio e di farsi da parte, dedicando la sua attenzione alla piccola Kelly e alla Forrester Creations. C’è, però, una proposta di Hope che la fa restare decisamente senza parole. Le anticipazioni annunciano che Bill si ritrova a vivere una situazione davvero inaspettata. Pronto a prendersi cura del suo figlio più piccolo, riceve da parte di quest’ultimo un rifiuto. Intanto, Katie sembra ormai aver ritrovato la serenità insieme a Thorne. I due, però, vengono interrotti proprio dallo Spencer.

Lunedì 27 maggio

Ridge appare abbastanza preoccupato per Steffy. Nonostante ciò, è comunque fiero di lei per la dura scelta che si è ritrovata a prendere. Intanto, Xander bacia Zoe. Ed ecco che Steffy rende ufficiale la sua separazione da Liam.

Martedì 28 maggio

Liam e Hope apprezzano molto il gesto fatto da Steffy, la quale ha deciso di appoggiare la loro unione. La coppia, infatti, le promette che sia lei che Kelly faranno sempre parte della loro famiglia.

Mercoledì 29 maggio

Katie, Thorne, Sally e Wyatt si incontrano al bar Bikini. Qui la giovane Spectra non riesce a trattenersi ed esprime la sua opinione sul rapporto nato tra la Logan e il Forrester.

Giovedì 30 maggio

Steffy si dedica molto alla Forrester Creations, per cui pensa un’azione di sensibilizzazione per promuovere i meriti delle donne. Intanto, Thorne e Katie trascorrono insieme una serata romantica, mentre Bill trascorre del tempo con il piccolo Will.

Venerdì 31 maggio

Katie e Thorne sono sul punto di salire in camera da letto, quando arriva Bill con Will. Il bambino non riesce a stare con il padre e chiede a quest’ultimo di riportarlo a casa dalla sua mamma.

Sabato 1 giugno

Anche questa volta, Liam propone a Wyatt di fargli da testimone. Intanto, Hope chiede a Steffy di prendere parte al loro matrimonio. Di fronte all’invito, la giovane Forrester si mostra inizialmente scioccata.