Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 15 al 20 novembre 2021

La trama di Beautiful sarà caratterizzata da gelosie e rifiuti, nelle puntate in onda da lunedì 15 a sabato 20 novembre 2021. Secondo le anticipazioni della prossima settimana, parlando con Bill, Liam ammette di essere preoccupato per il rapporto che è nato tra Steffy e il dottor Finnegan. Intanto, quest’ultimo convince la giovane Forrester a raccontare online la sua brutta esperienza con la dipendenza da antidolorifici. In questo modo, potrà aiutare tante altre persone cadute nel suo stesso tunnel. Finalmente Steffy può fare ritorno a casa, dopo le cure ricevute in clinica.

La figlia di Ridge sente di dover ringraziare Finn per averla aiutata a guarire e per averla riportata a casa. Ora finalmente ha modo di riabbracciare sua figlia Kelly. Poco dopo, però, Liam dà vita a una vera e propria scenata di gelosia. Mentre si trova a casa di Steffy, lo Spencer resta solo con Finn e nasce un nuovo confronto. Il figlio di Bill non le manda a dire e rivela al medico tutto quello che pensa sul suo conto. Quando Steffy torna nella stanza non può non notare che c’è una certa tensione.

Si ritrova costretta a chiedere delle spiegazioni a Liam su quanto sta accadendo. Per lo Spencer questa è diventata una vera questione da risolvere, tanto che insiste sul fatto che Finn debba restare fuori dalla vita di Steffy. Intanto, nelle prossime puntate di Beautiful, Zoe spiega a Zende come si è ritrovata coinvolta nel caso riguardante il rapimento di Beth, la figlia di Hope e Liam. Il ragazzo comprende la situazione e soprattutto la ringrazia per essersi confidata con lui.

Successivamente, Carter cerca di fare ulteriori passi in avanti con Zoe e la invita nel suo loft. Inoltre, le propone di andare a vivere insieme. La risposta della giovane Buckingham non è quella che spera. Infatti, la ragazza decide di prendersi del tempo. Ormai Zoe si è resa conto del fatto che si sente più attratta da Zende.

Hope conferma a Thomas di aver ormai scelto Zende come stilista per rilanciare la sua linea Hope for the Future. Non solo, rifiuta il suo aiuto. Proprio con lui, la giovane Logan si lamenta dell’atteggiamento di Liam. In particolare, ha qualche perplessità sulla reazione che ha avuto suo marito quando ha scoperto che Steffy ha una relazione con Finn.

La giovane Logan nota che Liam è fortemente interessato alla svolta che ha preso la vita sentimentale della Forrester. Visto quanto accaduto in passato, non può ora non farsi qualche domanda su questa gelosia.