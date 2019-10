Beautiful, anticipazioni puntate italiane dal 13 al 19 ottobre 2019

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da domenica 13 ottobre a sabato 19 ottobre: Bill scopre la verità ma stupisce nuovamente tutti per amore di Brooke

Nel corso delle puntate Beautiful che andranno in onda prossima settimana, vedremo ancora protagonista la vicenda legata al complotto di Ridge e il giudice McMullen. Bill appare disposto a tutto pur di scoprire realmente quanto accaduto e di trovare le prove necessarie per incastrare i colpevoli. Ma ecco che, non appena si ritrova ad avere tra le mani quanto gli serve, pensa alla mossa giusta per mettere finalmente Ridge con le spalle al muro. Per l’amore che prova nei confronti di Brooke, il capo della Spencer Publications prende una decisione importante. Intanto, Hope e Steffy cercano di trovare un punto di incontro per il bene delle loro bambine.

Domenica 13 ottobre

Bill Spencer continua a inseguire Brooke per cercare di estorcerle delle informazioni sull’accordo tra Ridge e il giudice McMullen. Nonostante ciò, la Logan non cede alle insistenze dell’uomo, poiché non vuole tradire il segreto del Forrester, sebbene non sia mai riuscita ad accettare quanto accaduto.

Lunedì 14 ottobre

Bill non ha alcuna intenzione di arrendersi, anzi. Infatti, chiede aiuto a un esperto informatico per trovare le prove sulla colpevolezza del Forrester. In poco tempo, l’uomo riesce a fornirgli il materiale necessario a dimostrare l’accordo tra Ridge e il giudice. A questo punto, lo Spencer è pronto a mettere in atto la sua vendetta e pensa a una trappola per il Forrester.

Martedì 15 ottobre

Aiutato da Justin, Bill tende una trappola a Ridge. Scendendo nel dettaglio, lo Spencer riesce a registrare una conversazione tra il Forrester e McMullen. In questo modo, entra in possesso di una prova necessaria per dimostrare il complotto di cui è stato vittima e che gli ha fatto perdere la custodia del piccolo Will.

Mercoledì 16 ottobre

Dopo aver finalmente scoperto la verità su quanto accaduto in realtà durante il processo, Bill pensa alla prossima mossa. Alla fine, sceglie di non denunciare nessuno e lo fa per l’amore che prova nei confronti di Brooke. In questo modo, vuole dimostrarle di essere davvero cambiato e di non essere più un uomo che vuole vendetta.

Giovedì 17 ottobre

Katie e Thorne hanno una discussione su quanto sta accadendo tra Bill e Ridge. Anche Liam e Wyatt li raggiungono, al fine di capire perché ci sia tanto astio. La più piccola delle sorelle Logan spiega i motivi per cui Ridge ha messo in atto il complotto con McMullen, pur di non permettere a Bill di avere la custodia di Will.

Venerdì 18 ottobre

Dopo tanti litigi Steffy, Hope e Liam cercano di trovare un punto di incontro. Per le due donne, che si sono sempre ritrovate a essere delle rivali in amore, è arrivato il momento di mettere al centro dei loro pensieri le bambine. Entrambe sono d’accordo, infatti, sul fatto che la priorità debba essere appunto la felicità delle figlie.

Sabato 19 ottobre

Bill sceglie di mettere da parte il rancore, sentimento che non ha mai portato a nulla di positivo. Per dare un senso alla sua vita, lo Spencer vuole solo stare vicino a suo figlio Will. Katie non può non notare il cambiamento dello Spencer, tanto che inizia a riconsiderare la questione legata all’affidamento esclusivo del piccolo.