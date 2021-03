Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 13 al 19 marzo 2021

Non c’è pace per Hope nelle attuali puntate italiane di Beautiful. La figlia di Brooke deve rinnovare la sua linea di moda Hope for the future ed è costretta ad accettare l’aiuto di Thomas. Al centro delle trame anche Zoe, che torna a lavorare alla Forrester Creations nonostante lo scambio delle culle che ha coinvolto il padre (oggi in carcere a Londra). Brooke è su tutte le furie ma viene tranquillizzata da Steffy e Liam. Leggi su Gossipetv tutte le anticipazioni di Beautiful!

Sabato 13 marzo

Hope decide di prendere Thomas come stilista per la sua collezione. La Logan è costretta a farlo per battere Steffy nella sfida di moda. Liam è molto preoccupato per la moglie: sa bene che Thomas è un pericolo e il fatto che lavori accanto a lei lo angoscia. Brooke e Ridge continuano a litigare proprio a causa di Thomas.

Domenica 14 marzo

Brooke non crede che Thomas sia cambiato e invita Hope a stare alla larga dal ragazzo. La giovane Logan è però più determinata che mai: vuole Thomas come stilista della Hope for the future. Hope chiude un occhio anche davanti alla presenza di Zoe. Steffy spiega a Brooke del piano messo in atto con Liam.

Lunedì 15 marzo

Thomas ringrazia Hope e la sua famiglia per il sostegno ricevuto dopo tutto quello che ha fatto. Steffy, Brooke, Wyatt e Liam sono a conoscenza di un piano in cui è coinvolta Zoe: la modella dovrà spiare i comportamenti di Thomas.

Martedì 16 marzo

Alla Forrester Creations si accende la sfida che vede coinvolti Steffy, Sally, Hope e Thomas. Nel frattempo Steffy sta cercando di capire se il fratello è davvero cambiato come vuole far credere a tutti. Pure Brooke e Liam continuano a discutere di Thomas. Hope è infastidita dalla vicinanza di Thomas.

Mercoledì 17 marzo

Thomas rassicura Hope: non è più ossessionato da lei ed è pronto per una nuova relazione con Zoe. La situazione sembra convincere anche Steffy.

Giovedì 18 marzo

Steffy rassicura Brooke dicendo che Zoe capirà se Thomas le sta mentendo. Anche Hope spera che Thomas ami finalmente un’altra donna ma Liam nutre molti dubbi. Intanto Thomas fa di tutto per convincere Zoe del suo amore per lei.

Venerdì 19 marzo

Thomas, dopo aver passato la notte con Zoe, ed essere stato colto in flagrante da tutta la famiglia, invita la modella a festeggiare la vigilia di Natale con i Forrester. Ridge chiede a Brooke di trascorrere la sera con loro ma la donna rifiuta perché non vuole incontrare Thomas.