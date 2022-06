Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 12 al 18 giugno 2022

Quello che accade nel corso degli episodi che andranno in onda prossima settimana: Hope preoccupata per Liam, Quinn e Carter si avvicinano

Nelle puntate italiane di Beautiful che andranno in onda prossima settimana, Liam crede di trovarsi di fronte a Vinny, il quale gli annuncia che presto pagherà caro per non avergli prestato soccorso durante l’incidente dopo averlo investito. Dopo aver visto il fantasma, il giovane Spencer ha una crisi nervosa e Bill tenta di calmarlo. Quest’ultimo, inoltre, nota che Hope cerca costantemente di mettersi in contatto con Liam. A questo punto, decide di farli incontrare per evitare che lei abbia dei sospetti, anche perché ora la giovane Logan sembra essere davvero propensa a perdonarlo per tutto ciò che è accaduto con Steffy.

Il vice capo Bradley Baker interroga Thomas per riuscire a scoprire qualcosa in più su Vinny e gli conferma che sospetta si tratti di un omicidio e non di un incidente. Hope consola il giovane Forrester, che non riesce a darsi pace per la morte del suo amico. Liam si reca alla Forrester Creations e viene beccato da Charlie nei corridoi senza badge. Non appena lo Spencer raggiunge Hope, Thomas dimostra di essere pronto a tutto pur di farla pagare alla persona che ha investito Vinny e non l’ha soccorso.

Le anticipazioni settimanali di Beautiful segnalano che le ricerche di colui che ha investito Vinny continuano e Liam è sempre più angosciato. Il giovane Spencer si sente in colpa per quanto accaduto. Hope nota, chiaramente, che c’è qualcosa che non va in lui in questi giorni. E così la figlia di Brooke decide finalmente di affrontarlo per scoprire cosa sta accadendo, anche perché non riesce a darsi una spiegazione per il suo atteggiamento distaccato, visto che proprio lui voleva farsi perdonare.

Zoe vorrebbe farsi perdonare sia da Paris che da Carter. Quest’ultimo, però, non riesce più a fidarsi di lei. Ad aiutarla ci pensa Quinn, la quale si espone per lei con Carter, prendendo le sue difese. La Fuller tenta così di fare da paciere tra Zoe e Carter. Si presenta addirittura a casa dell’avvocato per parlargli. Nel frattempo, Ridge nota che suo padre è sempre più distratto.

Nelle puntate italiane in onda da domenica 12 a sabato 18 giugno 2022, si scopre così che Eric sta soffrendo per la freddezza che si è creata con Quinn dopo quello che lei ha fatto con Shauna ai danni di Brooke. L’arrivo di Zoe li interrompe. La giovane Buckingham vuole a tutti i costi riconquistare Carter. La Fuller, invece, sta cercando di convincere l’avvocato a fare dei passi indietro.

Lui ammette di amare ancora Zoe, ma confessa di non riuscire in alcun modo a perdonarla. Quinn capisce cosa intende Carter, in quanto anche il suo rapporto con Eric purtroppo non è più quello di un tempo. Ed ecco che la designer di gioielli, in crisi con il patriarca della famiglia Forrester, subisce il fascino dell’avvocato. Ebbene, tra Quinn e Carter nasce una fortissima attrazione fisica, davvero inaspettata!