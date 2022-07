Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 10 al 16 luglio 2022

Nelle puntate italiane di Beautiful, in onda prossima settimana, Zoe è ancora certa che Quinn la stia aiutando a convincere Carter a perdonarla e ne parla con Eric, Brooke e Ridge. Come i telespettatori già sanno, non è tutto come sembra. Infatti, Quinn e Carter sono ormai diventati amanti. Brooke non riesce a credere che la Fuller stia davvero aiutando Zoe. E ha ragione! Quest’ultima, però, cerca di convincere Eric a riappacificarsi con sua moglie. Ed ecco che i Quarter finiscono di nuovo a letto insieme nell’appartamento di lui!

Inaspettatamente, nelle puntate italiane in onda da domenica 10 a sabato 16 luglio 2022, Zoe arriva a sorpresa a casa di Carter e capisce che ha trascorso la notte con un’altra donna. La giovane Buckingham nota che nella stanza da letto dell’avvocato ci sono degli indumenti femminili. Nel frattempo, Eric si è deciso a tornare con Quinn. Ma Brooke vuole ricordare al patriarca della famiglia Forrester che la Fuller ha spesso dimostrato di essere una persona inaffidabile.

Nonostante ciò, Eric vuole comunque dare un’altra possibilità al suo matrimonio. Non sa, chiaramente, che proprio in quel momento Zoe si trova a casa di Carter e ha appena scoperto che lui era a letto con un’altra donna. Ma, secondo le anticipazioni americane di Beautiful, la Buckingham non immagina minimamente che quella donna è Quinn, la quale è riuscita a nascondersi in tempo sotto al letto.

Quando Zoe va via, la Fuller e Carter riconoscono di aver sbagliato. Ora la loro breve relazione deve restare un segreto. Intanto, Eric rivela a Brooke e Ridge di essere dispiaciuto per ciò che sta attraversando la Buckingham, la quale è profondamente delusa dal fatto che Carter ha un’altra donna. Zoe racconta quanto accaduto a Paris, facendole notare di aver visto una giacca di pelle femminile nella stanza da letto dell’avvocato.

Poco dopo, la giovane Buckingham per caso vede la stessa giacca e la riconosce. Nonostante ciò, non capisce come stanno davvero le cose. Infatti, crede che appartenga a Shauna e non a Quinn. Chiede così alla Fulton se sia lei la donna che è andata a letto con Carter.

Inconsapevole di ciò che sta combinando sua moglie, Eric crede che dovrebbe essere meno duro con lei, anche perché è certo che non l’abbia mai tradito. Mentre Brooke non è della stessa opinione, Ridge appoggia il pensiero del padre. E tutti ora si chiedono chi sia la donna misteriosa finita a letto con Carter.