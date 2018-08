Beautiful anticipazioni puntate italiane: i 3 grandi avvenimenti di settembre

Beautiful anticipazioni Italia: cosa accade a settembre 2018 nelle puntate italiane

Dopo la lunga pausa di agosto, Beautiful è tornato in onda e le puntate italiane di settembre saranno davvero scoppiettanti! Sebbene in ritardo di circa sette mesi con le puntate americane, la soap opera della CBS continua a macinare ascolti e consensi, complice le sue trame sempre avvincenti e coinvolgenti. Ma cosa vedremo a settembre? Cosa accadrà agli amati Steffy, Liam, Bill, Sally, Brooke e tutti gli altri? Scoprite con noi i 3 grandi avvenimenti di settembre 2018, come sempre in onda su Canale 5 alle 13.45 circa!

Le anticipazioni di settembre 2018 di Beautiful

1. Steffy tradisce Liam con Bill e resta incinta. La figlia di Ridge è sconvolta quando il marito le rivela di aver baciato Sally sotto le macerie, dopo l’esplosione della Spectra Fashion. Steffy crede che Liam abbia dei sentimenti per la stilista ma il giovane Spencer chiarisce che non è così, che si è trattato solo di un momento di debolezza. Dopo la confessione di Liam, Steffy riceve la visita di Bill, che le comunica di provare ancora amore nei suoi confronti. Dollar Bill seduce la nuora e i due finiscono a letto insieme! Steffy vuole dire tutto a Liam il giorno dopo ma il ragazzo la coglie di sorpresa: ha chiamato Carter per rinnovare i loro voti nuziali! Steffy acconsente alla richiesta del marito e tace sulla notte di passione con Bill, convinta che possa rimanere un eterno segreto. Ma poco dopo la Forrester scopre di essere incinta: il figlio che aspetta è di Liam o Bill?

2. Tornano Hope Logan e Thorne Forrester. A Los Angeles tornano due personaggi molto amati: la figlia di Brooke e il fratello di Ridge. Entrambi i personaggi sono stati recastati: Hope ha ora il volto di Annika Noelle, mentre Thorne quello di Ingo Rademacher. Sia Hope sia Thorne riprendono il loro lavoro alla Forrester Creations, prendendo delle decisioni che creano più di qualche malumore tra gli altri membri della famiglia. È il caso di Thorne, che si scontra con Maya, la moglie di Rick. Hope, invece, vuole riconquistare Liam ma venuta a conoscenza dei problemi matrimoniali tra il ragazzo e Steffy Forrester decide di non intromettersi troppo nella vicenda.

Le altre anticipazioni e novità di Beautiful

3. Sally Spectra continua a corteggiare Liam Spencer. La stilista, che ha perso il lavoro dopo il crollo della Spectra Fashion, è determinata a conquistare il ragazzo che l’ha salvata. La crisi matrimoniale tra Liam e Steffy accende più di una speranza in Sally, che viene supportata dalla sorella Coco. Quando però Sally scopre che Hope è tornata in città cerca di capire le reali intenzioni della Logan nei confronti di Liam: inutile negare che tra le due è subito antipatia reciproca.