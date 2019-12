Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 9 al 15 dicembre 2019

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 9 dicembre a domenica 15 dicembre 2019

Puntate drammatiche a Beautiful per Hope e Liam. La baby moon sull’isola di Catalina non è andata come la coppia sperava. Hope Logan ha avuto un parto prematuro e la piccola Beth, chiamata così in onore della bisnonna materna, non è sopravvissuta. Una notizia tragica che segna la ragazza così come il marito Liam Spencer, che ha chiesto aiuto al padre Bill, con il quale ha interrotto da tempo i rapporti, pur di raggiungere la moglie nonostante la tempesta. La notizia della morte di Beth devasta Hope e Liam ma pure le famiglie delle Logan, degli Spencer e dei Forrester. Nessuno si aspettava un risvolto del genere, che non è altro che un inganno messo in atto da Reese, il padre di Zoe nonché l’unico dottore presente al momento del parto di Hope. Scopri su Gossipetv tutte le anticipazioni di Beautiful!

Lunedì 9 dicembre

Alla clinica di Catalina, Hope e Liam si commuovono pensando alla loro piccola Beth, che non è sopravvissuta al parto. La giovane Logan si colpevolizza per quanto accaduto. “Dovevo restare a Los Angeles”, ripete Hope come un mantra, più devastata che mai dalla scomparsa della neonata.

Martedì 10 dicembre

Brooke, Ridge e Bill arrivano alla clinica di Catalina e, ignari dell’accaduto, vogliono vedere la piccola appena nata. Ricevuta la terribile notizia, chiedono spiegazioni a Reese, che era l’unico medico presente al momento del parto di Hope.

Mercoledì 11 dicembre

Reese spiega a Hope e Liam e ai loro famigliari che la morte della piccola Beth è stata causata da una serie di complicazioni sorte durante il parto. Brooke è molto dubbiosa e il suo istinto la porta a diffidare del medico e delle sue parole.

Giovedì 12 dicembre

Reese si sente tremendamente in colpa per quanto accaduto a Hope: l’uomo viene ricattato da qualcuno che minaccia di fare del male alla figlia Zoe. Intanto Hope e Liam tornano a casa con i loro genitori mentre Ridge informa Steffy e Taylor di quanto accaduto alla piccola Beth.

Venerdì 13 dicembre

Reese continua ad essere ricattato da alcuni malviventi: il dottore ha un grosso debito che non riesce ancora a saldare. Reese chiede aiuto a Taylor mentre la figlia Zoe è sempre più preoccupata. Nel frattempo Hope e Liam organizzano una veglia funebre per la figlia defunta.

Sabato 14 dicembre

Liam e Brooke cercano di passare più tempo possibile con Hope, che è devastata. La ragazza riceve anche il supporto degli altri famigliari, tra cui le zie Katie e Donna. Steffy Forrester, invece, non sa bene come comportarsi nei confronti della storica rivale.

Domenica 15 dicembre

Steffy Forrester cerca di aiutare Hope e Liam a superare la perdita della piccola Beth. Reese cerca un modo per togliersi di torno i malviventi e trova un’alleata in Taylor. I due sono sempre più vicini e la loro amicizia diventa ben presto qualcosa di più.