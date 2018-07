Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 30 luglio al 3 agosto

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 30 luglio a venerdì 3 agosto 2018

Ultima settimana in compagnia di Beautiful su Canale 5. La soap va in vacanza da venerdì 3 agosto per poi tornare in onda lunedì 20 agosto. Uno stop di ben due settimane che allungherà ancora di più il divario tra le puntate italiane e le puntate americane di The Bold and Beautiful. In Italia la storia è indietro di circa 7 mesi: una grande differenza per i fan più appassionati, stanchi di sapere in largo anticipo il futuro dei Forrester e degli Spencer. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa accadrà nella settimana da lunedì 30 luglio a venerdì 3 agosto!

Lunedì 30 luglio

La pace tra Bill e Liam è solo apparente: come svelato a Wyatt, Dollari Bill vuole riprendere in mano le redini della Spencer Pubblications. E radere al suolo la Spectra Fashion- che ora è diventata una proprietà della Spencer dopo l’acquisto di Liam – per creare un nuovo grattacielo. Intanto Sally e Liam sono sempre più vicini, ma questo non sembra destare perplessità in Steffy.

Martedì 31 luglio

La tregua tra Bill e Liam comincia a vacillare. Wyatt non sa se appoggiare il padre o restare dalla parte del fratello. Intanto Sally è sempre più colpita da Liam e con la nonna esalta le qualità del giovane Spencer, che ha aiutato la ragazza in un momento di difficoltà dopo l’addio di Thomas. Quest’ultimo ha infatti lasciato Sally per andare a New York e stare vicino a Caroline e al figlio Douglas.

Mercoledì 1 agosto

Liam e Bill hanno una discussione alla Spencer Pubblication. Altrove, a Los Angeles, Steffy ha uno scontro con Sally. La figlia di Ridge ribadisce alla donna che ora deve cavarsela da sola e che Liam l’ha solo aiutata in un momento di difficoltà perché è una persona molto generosa. Steffy chiarisce dunque a Sally che non deve farsi delle strane idee su Liam.

Giovedì 2 agosto

Liam scopre che suo padre Bill vuole demolire il palazzo della Spectra Fashion e avverte Sally. Il ragazzo non si abbatte e decide di organizzare un sit-in per bloccare la demolizione dell’edificio. Liam ne parla subito con Steffy ma la ragazza non comprende questo ennesimo gesto d’aiuto nei confronti di Sally Spectra.

Venerdì 3 agosto

Steffy Forrester si arrabbia con il marito Liam per l’ennesimo gesto nei confronti di Sally Spectra. Intanto Bill cerca di convincere il figlio Liam a lasciar perdere una volta per tutte l’edificio della Spectra Fashion.