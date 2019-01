Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019

By

Anticipazioni Beautiful: puntate da lunedì 28 gennaio a domenica 3 febbraio 2019

Taylor è tornata a Beautiful e, com’era prevedibile, scombussola le trame della soap. La dottoressa confessa a Bill quello che ha fatto mentre Liam è sempre più tormentato dai sensi di colpa. Il ragazzo è inoltre corteggiato sia da Steffy, che aspetta un figlio proprio da Spencer, sia da Hope. Intanto Katie e Wyatt annullano il matrimonio e Thorne Forrester ne approfitta per farsi avanti con la Logan. Scopri le anticipazioni di Beautiful giorno per giorno insieme a Gossipetv!

Lunedì 28 gennaio

Taylor si scusa con Bill per quanto compiuto ai suoi danni. La psicologa era solo preoccupata per la figlia Steffy, che ha perso tutto a causa di Spencer. Intanto Bill è sollevato: il figlio Liam non è colpevole.

Martedì 29 gennaio

Taylor si incontra con Steffy e le rivela la verità su Bill Spencer. Quest’ultimo decide per il momento di non denunciare l’ex moglie di Ridge Forrester.

Mercoledì 30 gennaio

Steffy, in accordo con Bill, va da Liam per comunicargli che non è stato lui a sparare al padre, ma non gli rivela che la colpevole è la madre Taylor.

Giovedì 31 gennaio

Steffy convince Taylor ad andare da uno psicoterapeuta. Liam avvisa Hope delle ultime novità e poi ha un confronto con Bill Spencer.

Venerdì 1 febbraio

Bill ha deciso di non denunciare Taylor per amore di Steffy: per questo chiede alla ragazza di chiudere definitivamente il suo matrimonio con Liam.

Sabato 2 febbraio

Taylor accetta il consiglio di Steffy e cerca l’aiuto di un suo collega per risolvere i suoi problemi. Bill promette a Steffy che nessuno saprà cosa ha fatto Taylor.

Domenica 3 febbraio

Ridge e Brooke sono preoccupati per il ritorno di Taylor a Los Angeles. Hope, invece, cerca un modo per conquistare una volta per tutte Liam.