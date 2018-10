Beautiful: anticipazioni puntate dal 29 ottobre al 3 novembre 2018

Anticipazioni Beautiful puntate italiane in onda da lunedì 29 ottobre a sabato 3 novembre 2018

Le anticipazioni di Beautiful annunciano che nel corso di questa settimana continuano a essere al centro della scena Liam e Steffy. La loro rottura ha un po’ destabilizzato la trama. Tutti i personaggi sembrano voler vederli tornare nuovamente felici insieme, soprattutto per il bene del bambino. Ma ecco che a intromettersi in questo matrimonio vi sono Bill e Hope. Il primo ribadisce il suo appoggio a Steffy, facendole una vera e propria dichiarazione d’amore. Intanto, la figlia di Brooke cerca di stare vicino a Liam, il quale però è sicuro che tra loro non potrà più esserci nulla. Ma non assisteremo solo alle vicende legate a questa rottura, ma c’è anche un’importante proposta di matrimonio che riunisce due fratelli della soap.

Lunedì 29 ottobre

Ridge tenta di convincere Liam a tornare sui suoi passi, non accettando l’abuso di Bill sull’amore che condivide con Steffy. Intanto, Hope chiede ancora a Brooke di rivelarle la causa di questa importante rottura e finalmente la donna spiega cos’è accaduto spiazzando la figlia. Bill va a trovare Steffy, la quale appare ancora sofferente e distrutta per la situazione che sta vivendo. Ancora una volta, lo Spencer le assicura che lui è pronto a stare al suo fianco e a essere il patrigno per il suo bambino.

Martedì 30 ottobre

Hope è angosciata per quanto scoperto e ne parla con Brooke. Entrambe sperano che il matrimonio tra Liam e Steffy possa sopravvivere a tutto questo, in quanto c’è un bambino che sta arrivando. Ridge continua ad accusare Bill come l’unico responsabile e cerca di convincere ancora Liam a perdonare la figlia. Nel frattempo, il capo della Spencer Publications ribadisce a Steffy di essere pronto a sostituire Liam. La giovane Forrester, però, non vuole assolutamente rinunciare al marito. Ridge propone a Brooke di sposarlo. Insieme possono dimostrare ai loro figli che l’amore può superare qualsiasi difficoltà.

Mercoledì 31 ottobre

Ridge annuncia a tutti i Forrester che presto sposerà Brooke. La Logan ha finalmente accettato la proposta di matrimonio e lui non vuole lasciarsi scappare questa grande possibilità di vivere per sempre al fianco della sua amata.

Giovedì 1 novembre

Brooke propone a Katie di essere la sua damigella d’onore, mentre Ridge chiede a Thorne di essere il suo testimone. Entrambi accettano con grande felicità.

Venerdì 2 novembre

Brooke ha ormai informato Katie del suo imminente matrimonio con Ridge, chiedendole di farle da damigella d’onore. Nel frattempo, Ridge e Thorne fanno un passo indietro proprio grazie a questa nozze. Il secondo, però, chiede al padre di Steffy di non chiamarlo più “fratellino”. Tra i due fratelli arriva così un profondo abbraccio. Tutta la famiglia si riunisce per brindare a Brooke e Ridge. I due futuri sposi sono contenti di ricevere così tanto affetto.

Sabato 3 novembre

Ridge e Brooke iniziano a organizzare il loro matrimonio e tra gli invitati inseriscono anche Steffy e Liam come una coppia. Intanto, il giovane Spencer si fa consolare da Hope, a cui dice grazie per la sua vicinanza. Ma Liam chiarisce che tra loro non ci potrà essere più nulla.