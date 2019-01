Beautiful anticipazioni puntate americane: la figlia di Hope è viva? Un segreto

Anticipazioni americane Beautiful: la figlia di Hope e Liam è viva? Taylor scopre la verità

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sta emergendo una verità sconvolgente. Sembra proprio che la figlia di Hope e Liam sia ancora viva. Secondo gli ultimi spoilers, il dottor Reese fa credere alla coppia che la loro bambina sia morta durante il parto. In realtà, Beth potrebbe essere ancora in vita. Il medico ha un importante debito da saldare e può farlo solo vendendo la figlia di Hope e Liam. Una verità sconvolgente che potrebbe cambiare per sempre la vita della coppia, la quale sta soffrendo molto per quanto accaduto. A scoprire questo grande segreto è Taylor. Quest’ultima va a trovare Reese, con cui sembra avere una certa complicità. La Hamilton tenta di rassicurare il medico, affermando che lui ha fatto di tutto pur di salvare la piccola Beth. Ma ecco che Reese entra nella sua stanza e poi esce con in braccio una bambina. Taylor subito chiede a Reese chi è la piccola che tiene tra le sue braccia.

Il dottore Reese mostra una bambina a Taylor: la piccola potrebbe essere Beth

Taylor vive un momento di forte confusione. La donna chiede subito a Reese chi è la bambina che sta tenendo in braccio. Potrebbe trattarsi davvero di Beth? Sembra proprio di sì! Il dottore potrebbe aver fatto partorire Hope e poi portato la piccola a casa sua. Da alcuni spoilers americani sul web in questi ultimi giorni, Steffy inconsapevole di tutta questa verità arriverà ad adottare la figlia di Hope e Liam per dare una sorella a Kelly. Questo sarebbe un colpo di scena inaspettato, che potrebbe cambiare per sempre le vite dei nostri protagonisti. Taylor non sopporta il fatto che Hope si sia sposata con Liam. La Hamilton è, infatti, convinta che la giovane Logan abbia approfittato della crisi tra lo Spencer e Steffy.

Hope e Liam perdono la loro bambina: Taylor complice di Reese?

La figlia di Hope e Liam è viva? Secondo quanto rivelano le ultime anticipazioni pare proprio di sì. Un colpo di scena davvero importante. Ma Taylor è disposta a mantenere il segreto di Reese? Questa verità sconvolgente potrebbe, però, allontanarla per sempre da Steffy.