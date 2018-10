Beautiful anticipazioni puntate americane: Brooke contro Katie per Bill

Anticipazioni Beautiful puntate americane: continua la battaglia legale tra Katie e Bill

Le sorelle Logan di nuovo antagoniste a Beautiful. Brooke contro Katie per colpa di Bill. Ma cosa sta succedendo nelle puntate americane? Katie ha sposato Thorne e, spinta dall’uomo, ha deciso di chiedere l’affidamento esclusivo del figlio Will. A detta di Katie e Thorne Bill Spencer non si occupa abbastanza del bambino e vogliono quindi togliere all’uomo l’affidamento del piccolo. L’editore si è fermamente opposto ed è scoppiata la battaglia in tribunale con la sua ex moglie. Bill ha deciso di chiamare a testimoniare a suo favore Brooke Logan, che ha appoggiato il suo ex marito nonostante il grado di parentela con Katie. Diverso l’atteggiamento di Ridge, attuale marito di Brooke, che ha invece preso le parti della cognata e del fratello Thorne.

La testimonianza di Brooke a favore di Bill

Davanti al giudice Brooke Logan ha testimoniato a favore di Bill Spencer. Ha raccontato che anche Katie non è stata fino in fondo una buona madre. Brooke ha ricordato il periodo post partum quando Katie, colta dalla depressione, ha lasciato Will in fasce. E quando è ritornata è caduta vittima dell’alcolismo. Ricordi che fanno male a Katie e che compromettono senza ombra di dubbio la battaglia con Bill. A favore di quest’ultimo ha testimoniato pure Wyatt che, nonostante la tresca amorosa con Katie, ha preso le difese del padre.

Anche Liam testimonia a favore del padre

Prima di Wyatt, pure Liam Spencer ha testimoniato a favore del padre nonostante gli ultimi burrascosi mesi. Liam e Bill sono riusciti a ritrovare un legame e Liam ha affermato davanti al giudice che Bill non merita di perdere Will, che è solo un bambino e ha bisogno del padre. Come finirà?