Beautiful: anticipazioni puntate dal 5 al 10 novembre 2018

Anticipazioni Beautiful puntate italiane in onda da lunedì 5 novembre a sabato 10 novembre 2018

Fervono i preparativi per il matrimonio di Ridge e Brooke a Beautiful! Nelle nuove puntate italiane, quelle in onda la settimana prossima dal 5 al 10 novembre 2018, la coppia convola finalmente a nozze. Un evento che doveva tenersi già qualche mese fa ma che è saltato a causa del flirt tra Ridge Forrester e Quinn Fuller. Ora la crisi tra Brooke e Ridge è del tutto rientrata e i due hanno deciso di diventare nuovamente marito e moglie. Ma scopri con Gossipetv cosa accadrà in quel di Los Angeles giorno per giorno!

Lunedì 5 novembre

Tutti sono presi dai preparativi per il matrimonio di Brooke e Ridge. Quest’ultimi, intanto, cercano di convincere Liam Spencer ad andare alla loro festa. Il ragazzo è però contrario: non vuole incontrare Steffy, con la quale è ormai ai ferri corti. Nel frattempo Katie e Thorne si avvicinano e si scambiano confidenze reciproche: la prima è la damigella d’onore, mentre il secondo ricopre il ruolo del testimone dello sposo.

Martedì 6 novembre

Steffy scopre che Liam non vuole partecipare al matrimonio di Ridge e Brooke ed è disperata. La ragazza sperava di riavvicinarsi al marito, dal quale aspetta un figlio. Intanto Thorne confessa a Katie che avrebbe voluto sposare Brooke. Ma per il bene della famiglia Forrester è il testimone di nozze di Ridge. Hope va a trovare di nuovo Liam per sostenerlo in questo momento difficile.

Mercoledì 7 novembre

Liam trova in Hope un valido aiuto: il ragazzo si sfoga con l’ex fidanzata su quanto accaduto con Steffy. Liam non riesce proprio a superare questo tradimento. A casa Forrester Steffy assicura al padre Ridge che continuerà a combattere per il suo matrimonio. Farà di tutto per farsi perdonare da Liam, soprattutto per il bene del bambino in arrivo di cui pochi sono a conoscenza.

Giovedì 8 novembre

Brooke confida a Thorne che sarebbe felice se lui e sua sorella avessero una storia. A detta di Brooke quella con Wyatt non è una cosa seria. Nel mentre Katie e Wyatt decidono di continuare a mantenere la loro relazione clandestina: la situazione è per entrambi decisamente più eccitante. Steffy pensa a come farsi perdonare da Liam per il tradimento con Bill Spencer.

Venerdì 9 novembre

Il matrimonio di Ridge e Brooke si tiene da Eric, a Villa Forrester. Tutti sono emozionati per la scelta di Brooke, ovvero quella di esporre sulla parete del camino il ritratto della defunta Stephanie. Al matrimonio ci sono Hope e Steffy ma non Liam. Nonostante qualche titubanza alla fine il giovane sceglie di non presentarsi: non è pronto a rivedere Steffy alla quale ha chiesto il divorzio.

Sabato 10 novembre

Il matrimonio tra Ridge e Brooke viene celebrato a Beautiful da Carter. Tra gli assenti pure Wyatt, che ha scelto di non andare per non destare sospetti circa la sua tresca amorosa con Katie Logan. Il figlio di Quinn fa così compagnia al fratello Liam.