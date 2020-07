Beautiful anticipazioni: dopo la morte di Emma, Thomas droga Liam

Thomas Forrester irrefrenabile a Beautiful. Dopo aver provocato la morte di Emma Barber lo stilista droga Liam e inconsapevolmente lo spinge ad andare a letto con l’ex moglie Steffy. Ma facciamo un passo indietro: cosa succede di preciso in seguito alla scomparsa di Emma? Il figlio di Ridge e Taylor non va in carcere: nessuno sospetta di Thomas visto che conosceva a malapena la nipote di Justin. Il giovane Forrester è dunque libero di portare avanti il suo piano: quello di conquistare Hope Logan e creare una famiglia con Douglas, il bambino che Thomas ha avuto anni fa da Caroline Spencer. Per riuscire nel suo intento Thomas cerca di allontanare ancora di più Hope e Liam che, nonostante il divorzio, provano ancora un sentimento profondo. E così il designer approfitta di un invito a casa di Steffy per dare il colpo di grazie ai Lope…

Beautiful anticipazioni: Thomas non va in carcere e Liam e Steffy fanno l’amore

Nelle nuove puntate italiane di Beautiful Steffy invita Hope e Thomas a casa sua, per una cena in famiglia. Un invito che Liam non apprezza più di tanto: Spencer, che è tornato a vivere con l’ex moglie in modo da stare più vicino a Kelly e Phoebe, non vede di buon occhio il Forrester. Steffy consiglia però all’ex marito di dare una seconda chance al fratello maggiore. Durante la serata non mancano imbarazzi e silenzi e Thomas approfitta di un momento di distrazione degli altri commensali per inserire della droga nel bicchiere di Liam. Spencer viene così stordito e dopo la cena finisce a letto con Steffy. Il giorno dopo Steffy è al settimo cielo per questa notte di passione ma Liam si sente intontito e capisce che c’è qualcosa che non va. Subito dopo Steffy si confida con Thomas e quest’ultimo corre a spifferare a Hope quanto accaduto tra gli Steam.

Thomas e Hope si sposano a Beautiful: Liam comincia a indagare sull’ex cognato

Hope scopre che Liam e Steffy hanno fatto l’amore ed è devastata. Sebbene sia stata proprio la Logan a spingere Liam tra le braccia di Steffy la figlia di Brooke non riesce ad accettare questo risvolto. Decide quindi di andare avanti e accettare la proposta di matrimonio di Thomas. Ad una condizione però: niente rapporti intimi fino al matrimonio. Hope si sente ancora provata dal parto sull’isola di Catalina, dove ha perso per sempre la sua Beth. Dal canto suo Liam non dà altre chance a Steffy ma comincia a indagare su Thomas, che appare più sospettoso che mai.