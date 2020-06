Beautiful anticipazioni, la figlia di Hope è viva: Thomas corre da Steffy

Dopo Zoe, Shauna e Xander, anche Thomas Forrester ha scoperto il segreto della piccola Beth. La figlia di Hope e Liam è viva e, inconsapevolmente, è stata adottata da Steffy che le ha dato il nome di Phoebe, come la gemella scomparsa anni fa. Lo stilista scopre tutto grazie a Flo Fulton, dilaniata sempre più dai sensi di colpa. La giovane ha finto di essere la madre biologica della neonata per aiutare l’amico Reese e intascare un sostanzioso malloppo. Ma da quando è venuto fuori che Hope è sua cugina Flo non riesce più a mentire. E così si è sfogata con Thomas, del tutto scioccato dalla realtà dei fatti. Una volta appresa la verità il figlio di Ridge e Taylor corre dalla sorella Steffy: il creativo è intenzionato, almeno inizialmente, a svelare tutto. Ma gli ultimi avvenimenti lo spingono ben presto a cambiare idea e a tacere…

Liam torna a vivere con Steffy: Thomas resta in silenzio

Thomas si reca a casa di Steffy, pronto a spifferare il segreto di Flo e Zoe sullo scambio delle culle. Poco prima dell’arrivo di Thomas, però, Liam fa visita all’ex moglie per aggiornarla delle ultime novità con Hope. La Logan ha infatti chiesto e ottenuto il divorzio da Spencer: dopo la morte di Beth non vuole più andare avanti col matrimonio, certa che il posto di Liam sia con le figlie di Steffy. Il ragazzo, a malincuore, ha firmato i documenti della separazione e ha trovato conforto in Steffy. Liam torna poi a vivere con Steffy ma mantiene con l’ex coniuge solo un rapporto d’amicizia, da amorevoli genitori. Quando Thomas arriva a casa di Steffy e vede la sorella minore felice accanto a Liam e Kelly e Phoebe fa un passo indietro e preferisce tacere.

Hope e Thomas insieme: il segreto di Beth è al sicuro (per ora)

Thomas resta zitto a Beautiful. Dopo l’incontro con Steffy, che non è andato come previsto, Forrester invita Flo, Zoe e Xander a mantenere il segreto sulla bambina di Hope. Se Flo e Zoe sono d’accordo non è dello stesso avviso il cugino di Maya. Alla fine Xander decide di uscire fuori da questa intricata vicenda: lascia Zoe e torna a vivere in Inghilterra. Intanto Thomas si riavvicina a Hope: complice Douglas è più che mai determinato a conquistare la Logan. E lo stilista riesce nel suo intento: sposa Hope, lasciando basito Liam, ancora parecchio innamorato della figlia di Brooke.