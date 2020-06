Beautiful anticipazioni: Hope lascia Liam, torna Steffy

Beautiful anticipazioni puntate italiane: quando torna Steffy, Hope e Liam si lasciano

È di nuovo finita la storia d’amore tra Hope Logan e Liam Spencer a Beautiful. In realtà i due si amano ancora ma la morte della figlia Beth ha dato il colpo di grazia a questa coppia. Ricapitolando per chi si fosse perso qualche puntata, la bambina non è deceduta davvero: è stata rapita dal dottor Reese, il padre di Zoe, che per sanare alcuni debiti ha venduto la piccola (con la complicità di Flo, cugina di Hope) e ha mostrato a Hope e Liam una neonata di un’altra giovane mamma. Poi, inconsapevolmente, Beth è finita nelle mani di Steffy che, dopo il divorzio da Liam, sognava di regalare una sorellina alla primogenita Kelly. La Forrester non sa che quella che lei chiama Phoebe, come la gemella scomparsa anni fa, è in realtà Beth, la figlia di Hope e Liam. Proprio vedere Steffy felice con le figlie ha spinto Hope a mollare Liam: a detta della Logan il posto giusto di Spencer è accanto all’ex moglie e alle bambine.

Hope si avvicina a Thomas Forrester ma Liam non demorde

Hope Logan si toglie a Beautiful la fede nuziale e invia a Liam Spencer i documenti del divorzio da firmare. La figlia di Brooke è convinta che questa sia la cosa più giusta da fare ed è supportata da Thomas Forrester. Quest’ultimo, dal canto suo, fin dal primo giorno in cui è tornato a Los Angeles ha fatto il possibile per manipolare Hope. Che è caduta nella sua trappola tanto che nelle prossime puntate della soap opera americana accetta pure la sua proposta di matrimonio. All’inizio Liam cerca di non demordere, di provare a riconquistare Hope, ma la Logan è irremovibile. E intanto in città riappare Steffy Forrester con Kelly e Phoebe…

Steffy Forrester torna in città con le sue bambine

Dopo un periodo trascorso a Parigi – in realtà un espediente degli sceneggiatori di Beautiful per concedere all’attrice Jacqueline Macinnes Wood il suo periodo di maternità – Steffy torna a casa ed è sorpresa della scelta di Hope. Proprio Steffy, prima di partire per la Francia, aveva invitato Hope e Liam a non chiudere la loro storia d’amore dopo la scomparsa di Beth. Ma qualcosa è cambiato e nel cuore di Steffy c’è ancora quella voglia di ritornare tra le braccia di Liam. Al momento, però, tra i due non succede nulla: solo rispetto e amore reciproco per le bambine. Ma un diabolico piano di Thomas crea scompiglio: Liam viene drogato e finisce a letto con Steffy. Hope scopre della notte di passione e si allontana definitivamente da Spencer.