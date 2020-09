Beautiful anticipazioni: Douglas dice a Hope che la figlia Beth è viva

Ci siamo quasi: entro due settimane nelle puntate italiane di Beautiful assisteremo alla grande rivelazione. Quella che riguarda la piccola Phoebe, la figlia adottiva di Steffy che è in realtà Beth, la primogenita di Hope. Dopo mesi di lacrime, sussurri e incidenti mortali, la Logan sta finalmente per scoprire la verità. Tutto avviene in seguito al matrimonio di Hope con Thomas. Il piccolo Douglas ascolta una conversazione telefonica tra Thomas e Flo: Forrester minaccia la giovane che vuole rivelare tutto alla cugina ritrovata. Flo è infatti stanca di mantenere questo segreto ed è pronta a vuotare il sacco ma è ostacolata da Thomas, che fa di tutto per evitare un riavvicinamento tra Hope e Liam. Douglas capisce subito che Beth è viva e corre da Hope a spifferare il segreto. La Logan però crede che Douglas sia semplicemente confuso visto il recente lutto che lo ha colpito (ha perso l’adorata mamma Caroline Spencer). Diversa la posizione di Liam, che ha iniziato a indagare su Flo e sul suo misterioso passato.

Beautiful anticipazioni puntate italiane: Douglas rivela che Beth è viva

Mentre si trova a casa della zia Steffy, Douglas rivela a Hope e Liam che Beth è viva. “Come tua madre che è ancora viva nel tuo cuore?”, chiede Liam. “La piccola Beth è viva”, insiste il bambino. Affermazione che sconvolge Hope, che sgrida il figlio di Thomas. “Puoi smettere di dirlo?”, reagisce furiosamente Hope prima di andare via. La reazione della ragazza scuote Douglas che pensava di far felice la sua nuova madre adottiva. Successivamente Douglas interroga Steffy sulla madre biologica di Phoebe: una domanda che incuriosisce parecchio Liam. Quest’ultimo chiede a Douglas se può mostrargli dove si trova la piccola Beth e il bambino si reca così nella cameretta di Phoebe. Il ragazzino spiega a Liam che la figlia adottiva di Steffy è in realtà Beth. “Beth non è morta, questa è la tua Beth”, assicura il figlio di Thomas. Douglas confida a Liam di aver sentito questa verità dal padre in persona: una verità che sconvolge Liam.

Beautiful anticipazioni puntate italiane: Liam scopre che Phoebe è in realtà Beth

Mentre Liam ascolta esterrefatto Douglas arriva una telefonata dall’ospedale di Las Vegas. La struttura conferma a Liam che Flo non ha mai partorito in Nevada. Al matrimonio di Hope e Thomas Liam ha assistito ad una discussione tra Forrester e Flo e ha cominciato a nutrire dei dubbi sulla sincerità della Fultron. Liam ha iniziato così una serie di indagini a Beautiful coinvolgendo anche il fratello Wyatt. Nel giro di pochi minuti Liam capisce la realtà dei fatti e prende in braccio la piccola Beth/Phoebe: “Sono io il tuo papà”. In un secondo momento Liam corre a dirlo a Hope, del tutto incredula.