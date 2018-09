Beautiful anticipazioni: chi è Ingo Rademacher, il nuovo Thorne

Anticipazioni Beautiful: ecco chi è Ingo Rademacher, il nuovo Thorne Forrester

In questi giorni torna a Los Angeles, Thorne Forrester, un volto già conosciuto dagli appassionati di Beautiful. Si tratta del fratello di Ridge, con cui ha sempre avuto una forte rivalità. A interpretare il suo ruolo ci pensa l’attore Ingo Rademacher, il quale prende il posto del collega Winsor Harmon. Di lui sappiamo che è nato in Germano nel 1971 e all’età di 10 anni si è trasferito con i genitori e la sorella Anne in Australia. Ha studiato all’Università di Queensland, ma ha mollato dopo qualche mese per intraprendere la carriera di modello. Proprio sul territorio australiano, Ingo si fa conoscere come attore, prendendo parte alla soap Paradise Beach. Nel 1994 ha deciso di trasferirsi a Los Angeles, al fine di trovare qualche altra occupazione nel mondo della recitazione, visto che la precedente soap aveva ormai chiuso. Nella città statunitense ha trovato fortuna, lavorando in The City, Titans e General Hospital. Due anni fa ha iniziato a interpretare un ruolo in Hawaii Five-0.

Ingo Rademacher interpreta Thorne Forrester, il rivale di Ridge

Ingo Rademacher veste i panni di Thorne Forrester, un personaggio che non è mai stato semplice da interpretare. L’attore in passato ha anche fatto notare la sua grande passione per la danza, prendendo parte alla 16esima edizione di Dancing With The Stars, versione statunitense di Ballando con le Stelle. Anche altri attori di Beautiful hanno preso parte a questo programma. Stiamo parlando, ad esempio, di Kelly Lang e Ronn Moss. Ed ecco che nel 2017 gli si è presentata di fronte una grande opportunità, ovvero quella di interpretare Thorne. Ingo, in realtà, aveva fatto il provino per il ruolo di Mateo, il ragazzo usato da Sheila per rovinare il matrimonio di Eric e Quinn.

Ingo Rademacher prende il posto di Winsor Harmon, licenziato via telefono

Proprio attraverso questo provino, Ingo è stato scelto per il ruolo di Thorne. Per Mateo è stato, invece, scelto l’attore Francisco San Martin. Nel frattempo, pare proprio che Winsor Harmon sia stato licenziato via telefono. Negli Stati Uniti, la prima scena con Rademacher nelle vesti del fratello di Ridge è andata in onda il 27 novembre 2017.