Beautiful anticipazioni americane: Bill potrebbe avere una figlia

Anticipazioni americane Beautiful: Florence potrebbe essere la figlia di Bill

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano che Bill potrebbe avere una figlia. Stiamo parlando di Florence, una new entry, arrivata a Los Angeles per aiutare il dottor Reese. Quest’ultimo, ricordiamo, nasconde la figlia di Hope e Liam, facendo credere loro che è morta durante il parto. In realtà, la piccola viene data in adozione a Steffy. La giovane Forrester, inconsapevole di quanto realmente è accaduto, adotta Phoebe per dare una sorella a Kelly. Nel frattempo, si scopre che Flo aveva avuto in passato una relazione con Wyatt, il quale al momento sta insieme a Sally. I due ex fidanzati si riavvicinano e vengono messi di fronte a una realtà sconcertante. A Los Angeles arriva la madre di Flo, Shauna Fulton. La donna si incontra, dopo diversi anni, con Quinn e scopre che Wyatt è figlio di Bill. Proprio in questa circostanza, la new entry annuncia di aver trascorso una notte di passione con Bill prima della nascita di Flo. In questo modo, rivela che lo Spencer potrebbe essere il padre di sua figlia.

Shauna rivela che Florence è figlia di Bill: la notizia sconvolgente

Bill potrebbe avere un’altra figlia, oltre Wyatt e Liam. Il capo della Spencer Publications ha trascorso, diversi anni fa, una notte di passione con Shauna. Quest’ultima si dice sicura del fatto che lo Spencer sia il padre di Florence. Una notizia inaspettata per i protagonisti di Los Angeles. La Fulton si infuria con Quinn per non averle detto prima che Wyatt fosse il figlio di Bill, in quanto i loro due ragazzi hanno in passato avuto una relazione. A questo punto, la donna è costretta a dichiarare di avere delle sicurezze sulla paternità di Flo. La giovane non ha mai saputo chi fosse il suo vero padre.

Bill è il padre di Florence? Wyatt decide di aiutare l’ex fidanzata a fare un test del DNA

Il capo della Spencer Publications verrà, nel corso delle prossime puntate americane, messo di fronte a una verità sconcertante. Flo potrebbe essere sua figlia. Non sappiamo ancora bene come reagirà Bill, ma Wyatt deciderà di far effettuare un test del DNA a Florence, la quale vuole scoprire chi è davvero suo padre. Non ci reste che attendere per scoprire se Flo sia davvero figlia di Bill.