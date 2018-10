Beautiful anticipazioni americane: Bill si sveglia dal coma, Eric e Donna vicini

Anticipazioni Beautiful puntate americane: Bill esce dal coma grazie a Brooke, riavvicinamento tra Eric e Donna

Bill Spencer non muore a Beautiful. Nelle ultime puntate americane della soap opera l’editore si è risvegliato dal coma dopo la rovinosa caduta dal balcone. Bill si riprende grazie a Brooke che, disperata per l’uomo, le parla di continuo in ospedale. Questo basta a “riportare indietro” Bill, che finalmente si risveglia. Subito dopo Bill chiede a Brooke di tornare insieme, visto che tra i due c’è già stato un riavvicinamento negli ultimi mesi. Tutto merito – o forse colpa – di Katie, che ha fatto causa all’ex marito per avere la custodia esclusiva del figlio Will. La donna è stata appoggiata da Ridge e Thorne mentre Brooke si è schierata dalla parte di Bill. Questo, più l’esclusione della Hope for the future dal budget della Forrester Creations in favore della linea di lingerie di Steffy, ha portato il matrimonio di Brooke e Ridge a vacillare. Ora la Logan è pronta a tornare tra le braccia del suo Stallone?

Donna Logan torna in pianta stabile a Los Angeles

Intanto a Beautiful è tornata Donna Logan. Dopo le nozze di Hope e Liam la sorella di Brooke è rientrata a Los Angeles in pianta stabile. E Donna sembra intenzionata a riavvicinarsi all’ex marito Eric, al momento sposato con Quinn Fuller… Forrester e Donna si trovano a vivere un momento intimo e imbarazzanti: a casa di Katie Eric sorprende l’ex moglie in lingerie. Donna ha infatti provato un nuovo capo della Intimite Lines dimenticando però la porta aperta: ci sarà presto un triangolo amoroso tra la Logan, Eric e Quinn?

Eric e Quinn litigamo per il matrimonio di Pam e Charlie

Nelle ultime puntate americane di Beautiful Quinn e Eric hanno avuto qualche screzio per via del matrimonio di Pam e Charlie. La coppia vuole sposarsi a Villa Forrester ma la designer di gioielli è contraria. Un rifiuto che manda su tutte le furie Eric, che ha un pensiero diverso sulla vicenda.