L’ossessione di Thomas per Hope Logan continua a Beautiful. Al centro delle puntate italiane di marzo 2021 c’è ancora una volta lo stilista e la sua malsana passione per la figlia di Brooke. Una situazione che crea disagio a Liam, che vuole tenere la moglie lontana dall’ex cognato. Spencer chiede l’aiuto di Steffy, con la quale ha mantenuto un rapporto d’amicizia per via della piccola Kelly. Il comportamento di Thomas allontana ancora di più Brooke e Ridge, che firmano ufficialmente le carte del divorzio. Thomas intanto si propone come stilista della Hope for the future, creando scompiglio alla Forrester Creations. Leggi tutte le anticipazioni su Gossipetv!

1. Zoe torna a lavorare alla Forrester Creations

Liam e Steffy si recano a casa di Vinny per scoprire se Thomas è cambiato davvero come sostiene da giorni. Il creativo vuole a tutti i costi lavorare per la Hope for the future e tranquillizza i suoi famigliari assicurando di non provare più nulla per Hope. Nell’appartamento di Vinny Steffy e Liam trovano Zoe, diventata amica di Thomas negli ultimi mesi. In un secondo momento Liam propone a Steffy di riassumere Zoe alla Forrester Creations in modo da capire se Thomas è davvero cambiato. La modella era stata licenziata qualche mese prima da Ridge per via dello scambio delle culle messe in atto dal padre, il dottor Reese Buckhingham (finito in prigione a Londra).

2. Thomas usa Zoe per far ingelosire Hope

A Beautiful Thomas comincia a provarci con Zoe per far ingelosire Hope. Organizza per la ragazza una cena romantica e la bacia con passione negli uffici della Forrester Creations. Zoe è all’oscuro di tutto e crede che Forrester abbia davvero dimenticato Hope. La modella si lascia così travolgere da questa nuova storia d’amore dopo quella naufragata con Zende, il cugino di Maya e Nicole, rientrato in Inghilterra dopo aver appreso del segreto di Beth.

3. Hope decide di lavorare con Thomas

Thomas Forrester si propone come stilista della Hope for the future. Inizialmente Hope è contraria, supportata da Liam e Brooke. Hope non ha alcuna intenzione di lavorare con il suo ex marito, soprattutto dopo la storia dell’acido che l’ha turbata parecchio. Quando però vede Thomas insieme a Zoe Hope capisce che il ragazzo è andato avanti e che può iniziare una collaborazione lavorativa tra i due. Una scelta che manda su tutte le furie Brooke, che continua ad attaccare Thomas davanti a Ridge. Quest’ultimo, al contrario, crede al cambiamento del figlio ed è pronto a sostenerlo.