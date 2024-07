Beatrice Valli sbeffeggiata di nuovo dalla Lucarelli: ecco la reazione

Sembra proprio che la florida era degli influencer stia avendo la sua parabola discendente. Dopo lo scandalo di Chiara Ferragni è come se tutti avessero aperto gli occhi. Selvaggia Lucarelli ha sicuramente dato una mano in questo. Infatti, come sappiamo, è stata lei a puntare il faro sulle beneficienze ambigue della Ferragni. Da lì in poi come direbbe la Blasi: “Un disastro!”. Infatti le varie influencer stanno perdendo credibilità. Tra queste c’è Beatrice Valli. Anche lei presa di mira da Selvaggia Lucarelli perché sponsorizza pressoché la qualunque e campa proprio di questo.

Le ultime storie Instagram la ritraggono mentre pubblicizza degli “elastichi”. No, non mi sono sbagliata a scrivere. Quantomeno non sono stata io a sbagliarmi. La Valli con tanto di errore grammaticale porta avanti almeno tre storie in cui ci descrive degli elastici per capelli e il loro utilizzo (!). Ovviamente la Lucarelli non perde occasione per sbeffeggiarla. Sia per l’errore grammaticale che per il fatto, appunto, che arrivi a sponsorizzare qualunque cosa.

Beatrice Valli, Chiara Ferragni e le altre: la disoccupazione in Italia potrebbe aumentare!

Eh già! Il prossimo anno potremmo trovarci con molti più giovani in cerca di lavoro. Questo perché il famoso lavoro da imprenditrice digitale sta avendo un crollo a causa del mancato mercato di riferimento. Perché molti seguaci stanno abbandonando i loro idoli. Forse possiamo dire che il mondo digitale stia ritrovando un equilibrio andato perduto. Perché, in effetti, il fatto che Beatrice Valli abbia tre milioni di followers è un mistero difficile da risolvere. E il discorso vale per tantissime altre persone.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nel tentativo di scusarsi per l’errore grammaticale ha poi pubblicato un’altra storia. Queste le sue parole: “Può capitare di sbagliare a scrivere.. Questo non significa che io non sappia l’italiano, significa che nella vita scrivere veloce senza ricontrollare ti porta a fare errori..”. Questo è assolutamente vero ma il punto focale non è certo l’errore. E’ focalizzarsi sul livello culturale dei giovani d’oggi. E’ capire che questo desiderio di guadagno facile senza il minimo sforzo comporta delle conseguenze. E’ capire l’importanza di farsi un bagaglio culturale e lavorativo. Smettere di seguire come pecore certi personaggi e soffermarsi sul fatto che se ci serve Beatrice Valli per capire come legarci i capelli, abbiamo decisamente superato ogni limite!