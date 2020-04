Beatrice Valli e Ramona Amodeo in confidenza in gravidanza: il video

Ramona Amodeo e Beatrice Valli in gravidanza, le due mamme splendide sui social

Procede bene la gravidanza di Ramona Amodeo e Beatrice Valli, l’una alla diciannovesima settimana di gravidanza, l’altra alla trentaseiesima, ed entrambe forse stanche ma sicuramente felici di poter accogliere chi prima chi dopo le loro due nuove creature. Nessuna delle due ha rinunciato al rapporto coi fan in questa quarantena, anzi con l’avvento di Tik Tok i contenuti sono aumentati e i fan hanno modo di vedere molti altri filmati che nel loro caso (per fortuna) non corrispondono solo a sponsorizzazioni, varie ed eventuali. Nell’ultimo post pubblicato da Beatrice la si vede fare un balletto col suo pancione in bella mostra: è un video girato con Tik Tok che ha poi caricato su Instagram e che ha voluto commentare anche Ramona.

Beatrice e Ramona incinte, confessioni in gravidanza: “Sembro un maiale”

“Più in forma che mai – questo il commento di Beatrice –? Volevo farlo con tutta la family ma non sono riuscita a convincerli”. Questione di carattere, cara Bea. E comunque continua a fare questi video perché è proprio bello vederti con questo pancione così grosso e pieno di vita. A pensarla come noi sarà stata senz’altro anche Ramona che ha fatto una confidenza alla sua ex collega di Uomini e Donne: “Che belle gambe al 9 mese! Io sembro un maiale!”, queste le parole della tronista di Uomini e Donne. Parole ingiuste perché sotto al video di Beatrice che trovate qui di seguito vi abbiamo postato anche una foto di Ramona che è altrettanto splendida. E poi, diciamocelo, le mamme in gravidanza, son tutte speciali.

News Beatrice e Ramona, come vivono le due ex di Uomini e Donne la quarantena

Beatrice e Ramona vivono in quarantena come tutti noi e staranno affrontando questa gravidanza senz’altro con più ansia, viste le restrizioni governative per la lotta al Covid-19. Sapere che stanno bene e vederle in forma smagliante non può che renderci felici. Non vediamo l’ora di scoprire la bellezza delle due creature!