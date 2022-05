Beatrice Valli e Marco Fantini, il matrimonio non sarà social: “Per scelta”

Manca poco al grande giorno: Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano domani! Hanno scelto la bellissima e romantica Capri per il loro sì, che ormai rimandano da qualche anno a causa del Covid. Gli sposi sono arrivati già sull’isola, insieme ai loro tre figli. Stanno provando a rilassarsi e a godersi questi ultimi giorni da fidanzatini, anche perché lo stress dei preparativi si sta facendo sentire! Ieri sera Beatrice ha risposto alle domande dei fan e c’erano tante curiosità proprio sul matrimonio. L’abito da sposa? Top secret: sarà una sorpresa, la sposa non ha svelato nulla. Ci sarà da attendere ancora, soprattutto perché sarà una cerimonia di pomeriggio: si sposeranno alle 18.

Prima di addormentarsi ieri sera, Beatrice ha aggiunto altre curiosità sul suo grande giorno. Non ha nascosto di essere molto emozionata, anche perché, come ha scritto, aspettava questo matrimonio da tre anni quasi. Ed è normale insomma che non vedano l’ora! Stasera faranno una cena in famiglia con tutti i parenti, solo famiglia e basta. Qualcuno ha notato in lei stanchezza e preoccupazione in viso, immaginando che una sposa debba essere più rilassata e felice forse negli ultimi giorni prima delle nozze. Invece no, lo stress si fa sentire e con le ultime cose da fare è normale che subentri la stanchezza: “Siamo molto stanchi, ma felicissimi”, ha risposto. Sono stati mesi molto impegnativi, sono arrivati prima a Capri per un po’ di relax ma con tre bambini non sempre è facile riposare.

E poi, come tante altre spose, anche Beatrice Valli è dimagrita prima del matrimonio. Le hanno chiesto “come mai?”, ma non è così anormale che una sposa dimagrisca prima delle nozze. Tutta colpa dello stress prematrimoniale! Poi qualcuno ha chiesto se si riuscirà a vedere qualcosa di questo matrimonio, attesissimo anche dai fan. Non bisogna aspettarsi un resoconto della giornata, passo dopo passo. Il matrimonio di Marco e Beatrice non sarà social, lo hanno deciso gli sposi:

“Abbiamo deciso per scelta di non fare dirette o cose particolari in quel giorno, per potercelo godere al massimo. Nei giorni successivi vi racconteremo tutto!”

I fan riusciranno ad aspettare? Forse non ce ne sarà bisogno. Gli sposi hanno deciso di non curare i social domani, ma gli invitati di sicuro posteranno qualche foto per cui ci sarà modo di vedere Marco Fantini e Beatrice Valli sposi. Magari non si riuscirà a curiosare in tutto ciò che succederà, ma per i dettagli basterà aspettare che la sposa racconti tutto.