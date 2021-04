Beatrice Marchetti, scovato il fidanzato segreto: chi è il “rivale” di Awed

Chi è il fidanzato di Beatrice Marchetti dell’Isola dei Famosi? Questa domanda oggi ha una risposta. La concorrente è arrivata in Honduras mantenendo un certo mistero sulla sua vita sentimentale, ma l’interesse di Awed alla fine l’ha costretta a uscire allo scoperto. Magari preferiva non accendere i riflettori sul suo compagno e sulla sua vita amorosa, ma è stato inevitabile. C’è stato negli ultimi giorni uno scontro tra Awed e Beatrice all’Isola: lui si era allontanato per non dare troppe certezze, lei era interessata a capirne il motivo.

Awed ha interpretato la cosa come una richiesta di attenzioni da parte sua, ma per Beatrice era solo un rapporto di amicizia. Nulla di più, almeno questo ha detto. La modella ha messo le cose in chiaro una volta per tutte dicendo di essere fidanzata e quindi non interessata in senso romantico ad Awed. Lui si è sentito preso in giro e in un certo senso usato, per cui il rapporto ha subito una battuta d’arresto. Si sono anche nominati a vicenda, alla fine. Dopo ieri sera si è scatenato un tam-tam sui social, tanti si sono chiesti con chi è fidanzata Beatrice dell’Isola 2021.

La risposta è arrivata da Giornalettismo, che ha scovato il fortunato. Il fidanzato di Beatrice Marchetti è un imprenditore nel settore delle automobili d’epoca. La storia tra i due non sarebbe neanche fresca, bensì andrebbe avanti da tempo. Pare infatti stiano insieme da un bel po’ e che da tempo abbiano anche iniziato una convivenza.

Non si sa perché in un primo momento Beatrice abbia tentato di tenere nascosta la sua relazione e questo lascia spazio a diverse interpretazioni. Ci sarà di sicuro chi la penserà come Awed, ovvero come un tentativo di servirsi di dinamiche di ogni tipo, anche quelle di coppia. Ma la spiegazione potrebbe essere più semplice: magari Beatrice Marchetti non voleva parlare del fidanzato all’Isola dei Famosi perché è riservata o è riservato lui. Insomma, ci sta che lui le abbia chiesto di tenerlo fuori dal mondo della televisione. Con questo mistero però alla fine hanno attirato ancor di più l’attenzione…