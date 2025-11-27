Beatrice Luzzi, rapporti azzerati con Signorini e Buonamici: “Mi hanno schiacciata, ecco come”

I rapporti azzerati con Alfonso Signorini, le dichiarazioni tutt’altro che accomodanti su Cesara Buonamici, l’opinione per niente morbida sulla conduzione del Grande Fratello di Simona Ventura, quella su Samira Lui nel ruolo di ‘valletta’ a La ruota della Fortuna e la risposta stizzata quando le è stato chiesto di Giuseppe Garibaldi: Beatrice Luzzi, intervistata da Fanpage.it, non ha fatto sconti a nessuno. Per quel che riguarda la sua esperienza di opinionista nella scorsa edizione del reality più spiato d’Italia, ha sostenuto di essersi sentita “schiacciata” dal direttore di Chi Magazine e dalla giornalista del Tg5, aggiungendo che se potesse tornare indietro agirebbe in modo differente.

Luzzi: “Grande Fratello? Simona Ventura non una conduttrice innovativa”

Il GF in corso sta facendo molta fatica sul fronte ascolti tv. Mediaset si aspettava numeri differenti. Ha anche tentato di rivoluzionare la conduzione, affidando il programma a Simona Ventura. “GF ha perso un po’ del suo appeal. È solo nel nostro Paese, e in pochi altri, che continua ad andare in onda, quindi esiste una certa stanchezza nei confronti del format. Poi, mettere al timone una conduttrice bravissima, ma non innovativa probabilmente non ha aiutato”, ha ragionato Luzzi, che di fatto ha descritto ‘Super Simo’ come un volto televisivo non in grado di apportare novità. Non certo un complimento.

I rapporti con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici

Il feeling con Alfonso Signorini pare che sia evaporato. Quando a Luzzi è stato domandato se crede che il conduttore la rivoglia come opinionista, è arrivata la seguente risposta: “Bisognerebbe chiederlo a lui, perché è assolutamente imprevedibile. E se mi chiedesse di tornare, lo farei a una condizione”. A questo punto ha iniziato a lanciare stilettate affilate: “La condizione è che mi lasciasse più spazio, perché sono stata schiacciata da lui e da Cesara. Per rispetto dei loro ruoli e della loro anzianità televisiva, sono rimasta al mio posto, ma tornando indietro mi prenderei lo spazio anche quando non mi viene concesso, per dire ciò che è importante dire”.

E ancora: “Sempre sono stata schiacciata. Ho sempre parlato molto poco e dopo le omelie di Cesara. Nella prima puntata fui presentata come il terzo incomodo e così sono stata trattata”. E pensare che con Signorini pareva che ci fosse la ‘chimica’ professionale giusta. “C’era. E se fossimo stati soli sarebbe stato divertentissimo”. Dunque mancava qualcosa nel rapporto con Buonamici. “Non c’è mai stato rapporto. È una donna da rispettare perché è in tv da anni, ma se fosse stata un’altra persona avrei avuto più spazio”, ha chiosato l’attrice.

Dichiarazioni forti. Luzzi ha descritto gli interventi di Cesara al GF come delle “omelie“. Inoltre ha confermato ciò che già tutti avevano intuito, ossia che tra lei e la giornalista non è mai scattato il feeling. A colpire anche le esternazioni su Signorini con il quale i rapporti, a oggi, si sarebbero azzerati.

La stizza per la domanda su Giuseppe Garibaldi e l’opinione su Samira Lui

Quando a Luzzi è stato chiesto di Giuseppe Garibaldi, al quale si avvicinò durante e dopo il Grande Fratello in cui entrambi furono concorrenti, è giunta una replica stizzita: “Che pal*e, sempre questo qua?”. L’attrice ha poi tagliato corto, spiegando che la storia non poteva avere futuro in quanto non era facile per Garibaldi inserirsi nel suo contesto familiare.

Quando Luzzi fu protagonista nella Casa più spiata d’Italia, conobbe Samira Lui che poi ha spiccato il volo in tv. Oggi è al fianco di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna. “È una donna esteticamente molto bella e accomodante, è difficile che lasci uscire la parte più pungente di sé. Nei miei confronti l’ha fatta uscire. Credo che per un certo tipo di televisione sia perfetta”, ha detto l’attrice. “Non ci ho mai pensato”, ha infine chiosato quando le è stato domandato se si aspettava un simile successo di Samira.