Beatrice Luzzi presto in tv? L’indizio social parla chiaro

Ebbene si, Beatrice Luzzi si appresta a fare ritorno in televisione, nello specifico su Mediaset. Ad annunciarlo ai suoi followers è stata la stessa ex gieffina che, tramite una story pubblicata sul suo profilo di Instagram, ha lasciato intendere il fatto che attualmente ci siano dei lavori in corso per il suo futuro televisivo nel quartier generale della Rete del Biscione.

Beatrice Luzzi su Mediaset: cosa sappiamo

A quanto pare il ritorno dell’ex gieffina in televisione potrebbe essere molto vicino e, con tutta probabilità, già a partire da settembre i fans dell’attrice potranno rivederla sul piccolo schermo. Nelle più rosee aspettative l’attrice sarà potrebbe essere impegnata alla conduzione di una trasmissione su Mediaset. Il condizionale in questo caso è d’obbligo in quanto, al momento, sono davvero poche le informazioni circa il futuro lavorativo dell’ex gieffina.

L’indizio lasciato via social però parla chiaro e, com’è facile immaginare, dopo la pubblicazione della story che ritrae la Luzzi negli studi di Mediaset accompagnata dalla frase “Stay tuned”, i fans dell’attrice sono letteralmente impazziti. Si può infatti dire che i “Luzzers” non vedano letteralmente l’ora di sapere che cosa ha in serbo per lei Pier Silvio Berlusconi.

Tempo fa l’ex gieffina aveva espresso il suo desiderio di tornare in televisione in qualità di conduttrice: quando si trovava ancora relegata tra le mura della Casa più spiata d’Italia, la Luzzi aveva infatti confidato a Sergio D’Ottavi il suo grande sogno. Chissà che la sua volontà non sia stata ascoltata dai vertici di Mediaset, che si apprestano quindi ad accontentarla.

Inoltre, non sarebbe la priva volta che l’ex gieffina si cimenta nella conduzione di un programma televisivo: Beatrice Luzzi vanta infatti una pregressa esperienza al timone del celebre programma televisivo Linea Verde.

La prima a divulgare la notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che, nelle ultime ore, ha condiviso la segnalazione di una sua follower: “Deianira prima di questa storia ne aveva fatta una che poi ha cancellato taggando Italia Uno”. La Marzano ha poi aggiunto: “Beatrice Luzzi come vi dicemmo l’avremmo vista in tv”.

Ora non resta che aspettare ancora un po’ per avere maggiori dettagli sulla questione. Magari sarà la stessa Luzzi che, a tempo debito, deciderà di aggiornare i suoi followers tramite i suoi profili social.