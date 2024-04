Beatrice Luzzi, gaffe in auto: ‘Ma chi le ha dato la patente?’

Beatrice Luzzi comincia la settimana con un piccolo incidente: la macchina resta a secco per strada.

In suo soccorso è arrivato un esperto di infortunistica stradale e la Luzzi rivela di aver fatto un incidente prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello.

Se il buongiorno si vede dal mattino, per Beatrice Luzzi si prospetta una settimana impegnativa.

La Rossa infatti si è ritrovata con la macchina ferma mentre faceva i suoi giri in auto.

La diagnosi è: serbatoio a secco, è finita la benzina.

‘Ridammi la mia macchina!’ Interviene il soccorso stradale

Per fortuna, la Regina di Cuori di Canale 5 ha amici fidati anche in alte sfere.

Nelle sue stories di Instagram, Beatrice Luzzi fa il reportage del guaio in cui è finita: ai suoi followers dice ‘E’ proprio lunedì‘, mentre riprende il soccorso stradale rifornirla di benzina.

Ad aiutarla è arrivato un suo caro amico di nome Mario, esperto di infortunistica stradale.

Ed è qui che la Luzzi rivela: la macchina che lei stava guidando e che è rimasta a secco è proprio quella dell’esperto.

Ma perché Beatrice guida una macchina non sua? E per di più quella di un espero di infortuni su strada? La rivelazione è shockante: la Luzzi confessa di aver fatto un incidente prima di entrare nella casa del Grande Fratello e che da allora la sua macchina è rimasta affidata all’amico.

Beatrice avrà tanti pregi e difetti, e forse a questo punto la guida è uno di questi ultimi!

Metterla al volante sembra essere un terno al lotto: su due macchine ne ha fermate due!

Non si sa molto sull’incidente in cui è rimasta coinvolta prima di entrare nella casa di Cinecittà, per fortuna sembra non sia stato niente di grave, ma la sua macchina sembra esserne uscita sconfitta.

Per fortuna c’è il mio amico Mario che mi ha prestato la sua macchina dopo che ho fatto un incidente, poco prima di entrare al Grande Fratello

Macchina che si deve riprendere! Ridammi la mia!

Esordisce così nella story Instagram, mentre il povero Mario le riempie il serbatoio.

Chissà se ora Mario si fiderà a lasciarle ancora la sua macchina in prestito o se le ridarà quella che lei ha sfasciato?

Sui social la gaffe della Luzzi è già andata virale.