Bayside School, Dustin Diamond è morto a 44 anni: le parole del portavoce

Brutte notizie nel mondo dello spettacolo: Dustin Diamond è morto a soli 44 anni oggi. Conosciuto come lo Scheech di Bayside School, da tempo lottava contro un cancro ai polmoni al quarto stadio. Purtroppo, il male ha avuto la meglio. Protagonista della popolare serie tv anni ’90, era stato ricoverato in una struttura ospedaliera della California i primi giorni del 2021. Il suo portavoce, Roger Paul, ha già confermato la tragica notizia a Us Weekly. In particolare ha ammesso di essere rattristato di fare questa conferma. Il cancro gli è stato diagnosticato in forma già avacanzata solo tre settimane fa. Proprio in quel periodo, il male è riuscito a diffondersi rapidamente “in tutto il sistema”, ha fatto sapere Paul.

Ci ha tenuto a precisare che “Dustin non ha sofferto, per questo siamo gradi”. La grande passione dell’ex interprete di Samuel Powers di Bayside School era far ridere chi lo circondava. Paul, inoltre, ha chiesto privacy per il team e la famiglia di Diamond, in questo triste periodo: “Mentre ci addoloriamo e ricordiamo i ricordi trascorsi insieme. Questa perdita è tanto pungente quanto improvvisa”. Nella serie tv anni ’90, Samuel è stato sicuramente uno dei personaggi che ha lasciato il segno. I telespettatori, in quegli anni, non hanno potuto non adorare l’impacciato ragazzino, migliore amico del protagonista, Zack.

Nato in California, ha iniziato a recitare quando ancora era un bambino ed è diventato celebre proprio con questo ruolo. Sebbene abbia conquistato tutti attraverso la serie tv, Dustin non ha poi registrato altri particolari successi nel mondo della recitazione. Nel corso della sua carriera, ha preso parte al Celebrity Big Brother, che corrisponde alla versione americana del Grande Fratello Vip. Proprio per tentare di riproporsi sul piccolo schermo, ha intrapreso tale esperienza, ma pare senza ottenere buoni risultati. Nell’anno 2009 ha pubblicato un libro Behind the Ball e tra i film a cui ha preso parte vi sono Big Fat Liar (2008), Captured Hearts (2013), She’s Out of Control (1989) e Pauly Shore Is Dead (2003).

Il mondo dello spettacolo non può non piangere questa grave perdita. Sono tanti gli utenti sui social che stanno condividendo post in memoria di Dustin. Impossibile per vari telespettatori dimenticare Samuel ‘Schreech’.