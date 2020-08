Dopo la pausa di Ferragosto quarto appuntamento con Battiti Live lunedì 24 agosto 2020 su Italia Uno. Come sempre la serata è condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Saranno in tutto sei gli appuntamenti dell’evento musicale, che sta registrando buoni ascolti tv con una media del 9% di share. Per questa diciottesima edizione il palco di Radionorba, primo a riportare la musica live in televisione, avrà un’unica scenografia, quella del Castello Aragonese di Otranto. Ma la kermesse manterrà la sua forte identità itinerante e per questo 15 esibizioni si svolgeranno “on the road” in altrettante rinomate location pugliesi. Più precisamente ad: Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste. Oltre a queste città, che ospiteranno le esibizioni di altrettanti cantanti, saranno coinvolte anche cinque località marittime: Giovinazzo, Manfredonia, Mola di Bari, Monopoli e Porto Cesareo. In ogni puntata l’attrice e webstar Mariasole Pollio darà la possibilità al pubblico che seguirà lo show in spiaggia di interagire con gli artisti sul palco, tra domande e curiosità.

Scaletta cantanti quarta puntata Battiti Live 2020 su Italia 1

Come sempre Battiti Live accoglierà alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Protagonisti della terza puntata in onda su Italia 1 lunedì 24 agosto 2020 saranno: Irama, Annalisa, Francesco Gabbani, The Kolors, Gigi D’Alessio, J-Ax, Clementino, Le Vibrazioni, Elodie, Takagi & Ketra, Chadia Rodriguez, Federica Carta, Shade, Mr Rain, Emma Muscat, Astol, Gaia, Ernia, Il Tre. Nelle prossime puntate non mancheranno altri artisti che hanno aderito alla manifestazione quali: Anna Tatangelo, Geolier, Random, Alberto Urso, Gabri Ponte, Bugo, Nek, Boombdabash, Alessandra Amoroso, Elettra Lamborghini, Baby K, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Ana Mena, Fred De Palma, Gaia, J-Ax. La regia dell’evento è affidata a Luigi Antonini.

Numero puntate Battiti Live 2020 e dove vedere le repliche

Battiti Live 2020 andrà in onda tutto il mese di agosto su Italia 1, ogni lunedì sera (salvo cambiamenti di programmazione), per sei puntate. Vodafone è il main sponsor ufficiale di quest’anno. Le repliche delle puntate saranno disponibili in streaming sulla piattaforma Mediasetplay.