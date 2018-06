Battiti Live 2018 su Italia 1: i conduttori sono Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri

Ora è ufficiale. Battiti Live 2018 andrà in onda su Italia 1 e, anche quest’anno, i conduttori tv scelti per guidare lo show sulla rete “giovane” di Mediaset sono Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri. Marco Montrone, presidente di “RadioNorba”, annuncia così soddisfatto il rinnovo dell’accordo col “Biscione”. “Per noi la riconferma della trasmissione di Battiti Live su Italia 1 è una grande soddisfazione. Siamo orgogliosi di poter essere considerati una delle colonne sonore dell’estate italiana e di essere accolti da protagonisti, in prima serata, sulla stessa rete nazionale che con grandi consensi e grandi ascolti sta trasmettendo in questi giorni i Mondiali di Calcio in Russia“. Al momento, però, ancora non è chiaro quando verranno trasmesse le varie puntate dell’evento, anche se nei listini pubblicitari del canale la serata indicata è quella del mercoledì sera (si ipotizza il 18 luglio come prima data utile).

Battiti Live 2018: tra i cantanti anche Emma, Ermal Meta e Fabrizio Moro

In attesa di conoscere il cast definitivo, ecco anche i primi nomi dei cantanti presenti al Battiti Live 2018. Tra gli altri, ospiti della Gregoraci e di Palmieri sui vari palchi “made in Puglia” targati Italia1, ci saranno Ultimo, Gabry Ponte, Giuse Ferreri, Emma Marrone, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Michele Bravi, Elodie, Irama e Bhetta Lemme. Insieme a loro, anche Mihail, Dolcenera, Luca Carboni, Mario Biondi, Dear Jack, Anna Tatangelo, Lorenzo Fragola, Emis Killa, Shade e tanti altri. Questi gli artisti che dovrebbero esibirsi nella primissima tappa di Ostuni.

Battiti Live 2018: le tappe e le date da tenere e a mente

A proposito di tappe, ecco quelle da tenere ben a mente per Battiti Live 2018. La Gregoraci e Palmieri, insieme a più di cinquanta cantanti ospiti dello show, quest’anno saranno ad Ostuni, Lecce, Andria, Melfi e Bari. In particolare, il tour prenderà il via il 1 luglio e proseguirà nelle varie piazze l’8, il 15 e il 22 e chiuderà il 29. Queste le date più importanti da ricordare per l’evento.