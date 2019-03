Battarini piange all’Isola dei Famosi: parla il figlio Niccolò

Isola dei Famosi, Stefano Bettarini in lacrime: le parole del figlio Niccolò

Bettarini ha nuovamente mostrato la sua grande sensibilità di uomo e padre a tutto il pubblico dell’Isola dei Famosi. Dopo così tanto tempo trascorso lontano dalla sua famiglia, l’ex calciatore ha avuto modo di riascoltare la voce di suo figlio maggiore. Niccolò era infatti presente in studio, insieme a Nicoletta Larini, da Alessia Marcuzzi per supportare a pieno il papà. Poco prima della chiusura del televoto lampo tra i naufraghi dell’Isola Che Non C’è, i familiari hanno avuto l’opportunità di fare un personalissimo appello al pubblico a casa. Il figlio di Stefano e Simona Ventura ha avuto delle bellissime parole nei confronti del suo caro.

Stefano Bettarini all’Isola dei Famosi: lacrime per il figlio Niccolò

Stefano è rimasto decisamente colpito dalle parole di suo figlio Niccolò. Il giovane e bellissimo ragazzo ha infatti rivelato di essere orgoglioso del naufrago che è stato sull’Isola ma, allo stesso tempo, ha svelato di esserlo ancora di più per il padre che è sempre stato e che è ancora oggi. Di fronte a tale dichiarazione, l’ex calciatore ha fatto fatica a trattenere l’emozione. Le lacrime dell’uomo non sono passate inosservate, soprattutto agli occhi di Alessia Marcuzzi. La conduttrice del reality-show ha chiesto al diretto interessato il motivo per cui fosse in lacrime. Bettarini ha svelato senza troppi giri di parole di essersi commosso nel sentire suo figlio Niccolò dopo così tanto tempo.

Bettarini va via dall’Isola dei Famosi: le ultimissime lacrime

Nonostante il meraviglioso appello di suo figlio Niccolò, Bettarini è stato eliminato, perdendo perciò il televoto contro Luca Vismara. Pur essendo stato rimandato a casa, il naufrago ha ringraziato tutto per l’esperienza vissuta in Honduras ed ora non vede l’ora di tornare in Italia per riabbracciare tutta la sua famiglia. Senza dubbio, Stefano è stato uno dei concorrenti più importanti di questa edizione dell’Isola dei Famosi!