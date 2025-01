Basciano su Sophie: “Voleva farmi menare”. Retroscena sull’ex

Alessandro Basciano torno a parlare della vicenda che lo ha colpito nelle ultime settimane: la denuncia da parte di Sophie Codegoni. L’ultimo sviluppo che lo vede protagonista ha suscitato grande attenzione mediatica e dopo le prime dichiarazioni del dj e il silenzio dell’influencer, l’ex gieffino ha riferito altri dettagli sulla questione. Lo ha fatto nel podcast di Fabrizio Corona, rivelando dei particolari insoliti e mai saputi prima. Sophie Codegoni lo avrebbe denunciato per stalking e molestie emotive ma ciò che è emerso si allontanerebbe totalmente da quanto dichiarato dalla diretta interessata.

Le dichiarazioni di Basciano

Alessandro Basciano è il primo ospite di Corona On Air ed è proprio nel podcast che ha affermato di essere innocente. Il Dj ha spiegato che solo il 20% dei fatti dichiarati da lei sono realmente accaduti ma raccontati in modo diverso rispetto a quanto avvenuto. Il giorno che l’ex gieffino è finito in carcere, Sophie mangiava la pizza e condivideva il post sui social. Intanto, anche la madre di lei ha assecondato la figlia che non solo ha denunciato il padre di sua figlia ma ha chiesto ad un gruppo di persone di picchiarlo.

“Io non sono mai stato pericoloso e lei lo sa – ha affermato Basciano – in questo ultimo periodo ho visto mia figlia solo due volte”. Il dj ha poi spiegato che i legali di Sophie e la giovane ex gieffina non gli permettono di fargli vedere la piccola Celine.

Non solo, nell’ultimo periodo, una mamma avrebbe fatto la spia su Codegoni. “La mia ex compagna non porterebbe più Celine a scuola e non per motivi lavorativi ma per altro”.

Il retroscena su Sophie Codegoni

Nei mesi passati, secondo quanto dichiarato da Basciano, Sophie Codegoni l’avrebbe tradito con Francesco Facchinetti nonché suo ex manager. Non sono stati riferiti altri dettagli al riguardo ma il dj ha affermato di avere delle prove al riguardo.

Mentre l’ex gieffino continua a parlare della sua ex fidanzata, l’influencer, invece, mantiene il silenzio e continua a condividere sui social storie e post della sua vita pubblica e privata.

La data del processo

Sarà il giudice a decidere il futuro di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Il processo è previsto per il 21 gennaio 2025. Si attende, dunque, la seduta in cui saranno fatte delle scelte riguardanti l’ex coppia nata nella casa più spiata d’Italia durante il reality Grande Fratello dove i due si sono innamorati ed hanno iniziato la loro relazione.