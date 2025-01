Basciano smaschera Sophie ‘incurante’ della figlia: cosa succede

Si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia e si sono innamorati ma il loro amore è durato molto poco, il tempo di mettere al mondo una bambina per poi lasciarsi e farsi la guerra. E’ questo ciò che è successo tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni che a distanza di mesi non perdono occasione di scontrarsi. Nelle ultime ore, è stato proprio il dj a tirare in ballo la questione, spiegando sui social cosa sarebbe successo con la piccola Celine.

La rivelazione di Basciano

“In questo momento sono felicemente con mia figlia. Ma non per “gentile concessione” solo perché se non fossi andato io a prenderla a scuola, nonostante non stia bene, sarebbe rimasta lì la piccola. Infatti, chi ha la gestione abituale (nonostante siamo entrambi affidatari) della bimba è fuori per asserti impegni lavorativi e non si è curata delle sorti della stessa considerato che solo io e lei possiamo prelevarla a scuola (questione di scelte)”. Sono queste le parole scritte sui social da Basciano che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Infatti, secondo quanto dichiarato dal giovane dj, sua figlia sarebbe rimasta a scuola nonostante fosse malata poiché la mamma Sophie era impossibilitata ad andarla a prendere. Soltanto grazie a lui, la piccola è tornata a casa prima ed ora passerà la notte con il papà che è molto felice per questo ma desolato per quanto accaduto.

Nella storia seguente ha poi condiviso la mano della bambina che lo accarezza e una didascalia con scritto: “Pensavo che si fosse toccato il fondo e invece non c’è mai limite al peggio. E’ tutto molto grave e meschinamente folle”. Ha poi aggiunto che la vicenda tra lui e la madre di sua figlia va avanti da più di un anno ed ora, secondo lui, è arrivato il momento di dire la verità.

Ultime notizie sul caso Basciano-Codegoni

Mentre Codegoni continua a mantenere il silenzio sulla storia con il suo ex compagno Basciano, il dj starebbe vivendo molte difficoltà anch da un punto di vista lavorativo causate dalla denuncia fatta da parte della madre di sua figlia. Infatti, poche settimane fa, Sophie ha lo ha denunciato per stalking ed ora si attende il processo.

Per adesso, però, Alessandro è un uomo libero e secondo quanto riferito dal suo avvocato non è soggetto ad alcun tipo di restrizione e di misura cautelare. Intanto risulta ancora nel registro degli indagati e sono in corso le indagini.