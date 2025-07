Basciano esplode contro Sophie Codegoni: “Le piace pagare multe, vergogna”

Alessandro Basciano protagonista di un infuocato sfogo contro l’ex compagna Sophie Codegoni, con la quale ha avuto la figlia Celine Blue. La piccola ha compiuto 2 anni lo scorso maggio. Il deejay ligure è stato denunciato per stalking dall’influencer e il giudice ha disposto che indossi il braccialetto elettronico. Al momento non è stato possibile applicare la misura per mancanza di apparecchiature (sono tutte già in uso). Per quel che riguarda l’affidamento della piccola, è stato deciso che il deejay la può vedere 3 volte a settimane.

Alessandro Basciano attacca Sophie Codegoni e si professa nuovamente innocente

Alla luce di tutti gli sviluppi sul caso, Basciano non smette di professarsi innocente e di attaccare l’ex. Nelle scorse ore ha consegnato a Instagram una storia durissima, affermando di essere stato condannato mediaticamente ma non nelle aule di tribunale. A proposito della vicenda giudiziaria, ha scritto: “Nelle aule di tribunale o sono uscito vincitore o non ci sono proprio entrato, ache perché di tutto questo mi è stata contestata solo una scompostezza verbale (parolacce)”. Il deeajay ha aggiunto di essere indagato, ma di non aver ricevuto alcun rinvio a giudizio. Poi il pesante attacco a Codegoni:

“Altra follia, una madre che anziché favorire il rapporto padre/figlia lo ostacola richiedendo l’affidamento esclusivo assoluto (naturalmente le è stato rigettato), pubblica storie nonostante il divieto del giudice e le multe che le piace tanto pagare, in cui la piccola dice il nome della mamma. Bene, ma questa piccola ha anche un papà che la ama, ricordiamocelo”.

“Semplicemente vergogna per chi ha strumentalizzato tutto questo, per chi lo difende”, ha concluso Basciano. Il riferimento alle multe è stato menzionato in quanto Sophie Codegni, come spiegato giorni fa dall’avvocato del deejay, ha dovuto sborsare 2800 euro in quanto avrebbe violato 7 volte il divieto di postare contenuti inerenti alla piccola Celine Blue sui social. Ogni violazione comporta una sanzione di 400 euro. Sette sanzioni, 2800 euro. Il legale di Basciano ha aggiunto che la cifra versata dall’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne è finita su un conto intestato a Céline Blue e che tali finanze saranno amministrate da entrambi i genitori.

Le dichiarazioni di Sophie contro Basciano e i motivi della denuncia per stalking

Nel frattempo prosegue l’iter giudiziario della vicenda. Sophie Codegoni ha sostenuto in diverse occasioni, sia con interventi televisivi sia con interviste sulla stampa, di aver subito violenze e atti persecutori da Basciano. Da qui la decisione di denunciarlo. Il deejay si è sempre professato innocente, dicendo di non aver mai avuto atteggiamenti pericolosi nei confronti dell’allora compagna e affermando che è vero che la relazione era tossica, ma da ambo le parti.