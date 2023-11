Basciano, decisione drastica: via dall’Italia e le parole su Sophie

Alessandro Basciano lascia l’Italia per ritrovarsi. Lo ha raccontato lui stesso, tramite un post divulgato tra le sue Stories Instagram. La decisione di staccare da tutto e tutti è stata presa dopo il triste epilogo della love story vissuta con Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne conosciuta al Grande Fratello Vip e con la quale ha avuto una figlia lo scorso maggio, la piccola Celine Blue. La relazione è finita nel peggiore dei modi: a pesci in faccia in tv, con tanto di accuse reciproche pesanti.

Così Basciano su Instagram, riprendendosi in uno scatto mentre è su un volo aereo in prima classe pronto a partire per una metà lontana:

“È forse arrivato quel momento in cui ti sei fatto mille domande e hai cercato invano mille risposte. Ho dato tutto me stesso e combattuto e sofferto per il bene della mia famiglia. Alla fine a testa alta so di avercela messa tutta e non posso dire di non averci provato. Ora è giusto riprovare a ritrovare me stesso. Sono due mesi che convivo con attacchi di panico e ansia. La mia salute e il mio stato d’animo purtroppo non sono dei migliori. Ho deciso di andare lontano. Forse l’unico modo per poter realmente far sentire la mia mancanza. O forse no. Ho in ballo nuovi progetti importanti e ve ne parlerò. Purtroppo è stato tutto un senso unico. Mi manca. Mi manca tutto Ale”.

Basciano non ha specificato il luogo dove intende rifugiarsi. Ha invece sottolineato che ha fatto di tutto per ricucire con Sophie, ma senza ottenere i risultati sperati. Dunque, alcune indiscrezioni degli ultimi giorni, che volevano l’ex coppia vicina e desiderosa di rimettere assieme la famiglia, non trovano conferma. Anzi il messaggio del deejay è una secca smentita di tale scenario. La storia è finita e l’ex tronista UeD non ha la benché minima intenzione di tornare sui propri passi.

La versione di Alessandro Basciano e quella di Sophie Codegoni

Naturalmente la versione di Basciano è quella che vuol far passare il messaggio che lui è stato vittima di una serie di malintesi, di complotti orditi alle sue spalle e di mancanze di rispetto nei suoi confronti. La Codegoni, invece, come ampiamente spiegato a Verissimo, ha una visione totalmente differente della faccenda. La giovane mamma ha descritto il deejay come una persona possessiva, fedifraga e addirittura manesca in un episodio che sarebbe avvenuto in Grecia, a Mykonos.

A chi credere? Difficile dare una risposta. Certo è che Basciano, quando partecipò al Grande Fratello Vip, mostrò alcuni lati caratteriali alquanto opinabili, per usare un eufemismo. Al di là dei problemi di coppia, resta un frutto d’amore da crescere, Celine Blue. Gli sforzi dei genitori devono ora concentrarsi tutti su di lei.