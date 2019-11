Barbareschi a Verissimo: “Rinviato a giudizio per una cosa senza senso”

Luca Barbareschi a Verissimo rivela cosa è successo con il Teatro Eliseo

Ospite a Verissimo nella puntata in onda su Canale 5 sabato 30 novembre Luca Barbareschi ha parlato di quello che è successo con il Teatro Eliseo. Negli scorsi giorni il noto attore e produttore è stato rinviato a giudizio nell’ambito dei fondi destinati alla struttura. Struttura che Barbareschi ha rilevato qualche anno fa, più precisamente nel 2015, assumendo il ruolo di gestore e direttore. Luca si è definito piuttosto arrabbiato e deluso da quello che è successo con il suo lavoro e ha fornito delle spiegazioni a Silvia Toffanin.

Luca Barbareschi pronto a dimettersi dal Teatro Eliseo

“Oggi sono triste e abbacchiato. Ho ricevuto un rinvio a giudizio per una cosa che non ha neanche senso. Se mi avessero detto cinque anni fa, che dopo aver comprato un teatro, il risultato sarebbe stato quello di avere un avviso di garanzia …non so”, ha dichiarato il 63enne. Luca Barbareschi è oggi pronto a dimettersi dal ruolo: “Io sto facendo una cosa che tutti facciamo, purtroppo il denaro viene dal pubblico. L’anno scorso si sono dimenticati di fare la legge per l’Eliseo”.

Il Teatro Eliseo chiude? La risposta di Luca Barbareschi

“Noi dobbiamo rispettare chi ha comprato i biglietti, ma se qualcuno non fa qualcosa, sì. Per non truffare il pubblico finirò la stagione, ma da fine aprile non so”, ha aggiunto Luca Barbareschi.