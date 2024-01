Barbareschi inaccettabile, caos alla conferenza Rai: cosa rischia

Il noto attore, regista e conduttore Rai Luca Barbareschi è nuovamente finito al centro delle polemiche, a causa del suo comportamento durante la conferenza stampa della fiction La Lunga Notte, dedicata alla caduta del fascismo, tenutasi oggi pomeriggio in Viale Mazzini.

Il produttore ha posto alla giornalista moderatrice dell’evento il veto di fare qualsiasi domanda e l’ha invitata, con fare risentito, a limitarsi ad introdurre la conferenza stampa. Il cdr dell’Ufficio Stampa Rai e Usigrai non avrebbero affatto gradito il suo atteggiamento, giudicandolo irriverente e imperdonabile. Le sue parole nei confronti della giornalista sarebbero state lesive e avrebbero mortificato e offeso la qualità del lavoro della giornalista e di tutti i colleghi, alla presenza dei Media.

Il ruolo e i compiti dell’Ufficio Stampa della Rai non li stabilisce Luca Barbareschi. Le conferenze stampa della Rai le conducono le giornaliste e i giornalisti dell’Ufficio Stampa Rai, come previsto tra l’altro da anni da numerosi documenti. Grave quanto accaduto oggi a Viale Mazzini alla conferenza stampa della fiction La lunga notte.

Ciò che stupisce è la mancanza di sostegno nei confronti della donna da parte dei rappresentanti aziendali Rai. Il CdR e la redazione, in attesa di una risposta da parte dei vertici aziendali, fanno sapere in una nota di essere pronti ad ulteriori iniziative.

Il cdr dell’ufficio stampa e l’Usigrai sono al fianco della collega che oggi ha subito un atteggiamento irrispettoso da parte di un ospite dell’Azienda che, oltre a produrre la fiction presentata oggi, ha un contratto per condurre un programma in Rai.

Già in passato l’attore era finito al centro della bufera. Lo scorso maggio aveva fatto discutere un’intervista in cui aveva rilasciato dichiarazioni inopportune e totalmente a sproposito in merito al movimento Me Too e all’associazione Amleta, rea di aver puntato l’attenzione sul tema delle molestie nel mondo dello spettacolo. Anche in quell’occasione, le sue parole erano state accusate di maschilismo e misoginia.

Ancora nessun commento da parte di Luca Barbareschi e del suo staff. Non si sa ancora se ci saranno ripercussioni sul futuro del conduttore in Rai. L’attore, da contratto, è impegnato con l’azienda in una duplice veste. Non c’è solo la già citata fiction che andrà in onda in tre doppie puntate il 29,30 e 31 gennaio. Barbareschi è tornato anche con la nuova stagione di In barba a tutto, talk show controcorrente in cui racconta il mondo di oggi in modo politicamente scorretto. Lo show va in onda la domenica su Rai Tre in seconda serata. Non ci resta che attendere chiarimenti da parte dei vertici di viale Mazzini.