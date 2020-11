Barbara Palombelli: “Mi avevano offerto il GF”, perché ha detto no

By

La conduttrice ha confermato, a distanza di due anni, che era in corsa per la conduzione della versione Nip del reality show. La rivelazione nella puntata di oggi di Tv Talk

Barbara Palombelli è stata a un passo dal Grande Fratello. I ben informati sapranno già che un paio di anni fa il suo nome è spuntato tra le possibili conduttrici dell’edizione Nip. A dire il vero le indiscrezioni davano quasi per certo che la Palombelli avrebbe condotto il nuovo Grande Fratello. Era il 2018 quando la versione classica è tornata in onda su Canale 5, dopo le edizioni Vip. Il GF mancava dagli schermi dal 2015 e per questo il pubblico fremeva in attesa di scoprire chi lo avrebbe condotto.

Oggi la conduttrice è stata ospite di Massimo Bernardini nel nuovo appuntamento con Tv Talk. La Palombelli ha parlato dei suoi programmi di informazione e di come si sta affrontando il Covid in questo momento nei vari salotti. Poi le hanno letto la domanda social, in cui hanno chiesto se condurrebbe un reality show. La sua risposta è stata questa:

“È capitato un paio di anni fa che mi offrissero di condurre il Grande Fratello. Ci ho pensato a lungo, è un programma che ha il suo fascino. Però ho scelto di restare sull’informazione”.

Dunque non solo la Palombelli ha confermato di aver ricevuto l’offerta di condurre il reality show ma ha anche spiegato perché ha deciso di dire no. Ha preferito continuare a occuparsi di informazione e rimanere coerente col suo ruolo di giornalista, seppure fosse affascinata dal mondo dei reality show. In realtà due anni fa la Palombelli aveva detto tutt’altro.

Dopo alcune voci sul suo conto, infatti, la conduttrice era intervenuta sui social per smentire di aver ricevuto la proposta. Aveva scritto di non saperne niente e di stare bene a Forum, addirittura si diceva incerta su una nuova edizione del Grande Fratello. Quest’ultima alla fine c’è stata e la Palombelli era davvero tra i possibili nomi alla conduzione, che poi è stata affidata a Barbara d’Urso.

Le riviste avevano fornito all’epoca una spiegazione diversa a proposito del no della Palombelli al GF. Si era ipotizzato che lo avesse rifiutato per mancanza di tempo, lei infatti avrebbe voluto preparare un’edizione costruita a sua immagine e somiglianza. Una spiegazione diversa da quella giunta oggi, quando ha spiegato su Rai Tre di aver detto no perché ha preferito rimanere fedele al mondo dell’informazione.