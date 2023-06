Barbara Palombelli è fuori da Stasera Italia: chi la sostituisce

Chiusa una stagione televisiva c’è subito da mettersi all’opera per confezionare quella successiva. E se in Rai c’è parecchio fermento, viste anche le nomine ai vertici del nuovo governo, a Mediaset non si sta certo a contare le pecore. Nelle scorse ore, secondo quanto rivelato da Dagospia, è stato deciso il futuro del giornalista Nicola Porro i cui piani si intrecciano con quelli di Barbara Palombelli. Il conduttore di Quarta Repubblica (Rete Quattro) era stato accostato alla Rai di recente…

Qualcuno aveva fatto il suo nome per sostituire Fabio Fazio su Rai Tre. Non accadrà nulla di tutto questo in quanto Porro, come appunto reso noto da Dagospia, ha firmato un nuovo contratto con Mediaset in cui sarebbe stato messo nero su bianco quanto segue: oltre a proseguire il viaggio con Quarta Repubblica il lunedì sera in prime time su Rete Quattro, sarà in onda quotidianamente al timone di Stasera Italia al posto di Barbara Palombelli. Dunque il talk show cambia guida.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Porro (@nicolaporro)

Stasera Italia, serve uno scossone

Anche perché, Stasera Italia, numeri alla mano, ha bisogno di un potente scossone. Negli ultimi mesi lo share raccolto è stato tutt’altro che entusiasmante (spesso la trasmissione è finita sotto il 4%). Palombelli invece rimarrà al timone di Forum e della sua costola, Lo Sportello di Forum. A differenza di Stasera Italia, entrambi i programmi fanno registrare dati eccellenti. Non è detto che alla Palombelli non sia affidato un nuovo progetto televisivo. Se ne saprà qualcosa in più a breve, tra qualche settimana, quando Mediaset presenterà i nuovi palinsesti.

Attese diverse novità e qualche bocciatura. Si mormora che potrebbe essere definitivamente accantonata L’Isola dei Famosi. Laddove si decidesse per una simile scelta, Ilary Blasi si ritroverebbe appiedata. E già c’è chi sussurra che l’ex Lady Totti possa seguire le orme di Alessia Marcuzzi, vale a dire starsene ferma un po’ e valutare proposte della concorrenza. Confermato invece il GF Vip, sempre a trazione Alfonso Signorini. Il reality sarà, però, rivoluzionato con l’ingresso di persone non famose. La speranza dei vertici di Cologno Monzese è vedere meno trash e più storie emozionanti.