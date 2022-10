“Barbara d’Urso tornerà a condurre un programma in prima serata”

Barbara d’Urso tornerà presto a condurre un programma in prima serata. Ne è sicuro Maurizio Costanzo, che ne ha parlato nella sua rubrica televisiva sul settimanale Nuovo. La conduttrice napoletana, in questa stagione televisiva, è rimasta alla guida di un solo programma, Pomeriggio 5.

Un contenitore che, tra l’altro, non raggiunge più gli ascolti di un tempo e viene battuto quotidianamente dalla Vita in diretta di Alberto Matano. Un’altra edizione de La Pupa e il Secchione su Italia Uno sembra invece escluso visto che l’ultima edizione non ha raggiunto gli ascolti sperati.

La dichiarazione di Maurizio Costanzo

Rispondendo ad una lettrice che sul magazine diretto da Riccardo Signoretti ha chiesto più spazio per Barbara d’Urso sul piccolo schermo, Maurizio Costanzo ha fatto sapere:

“Prima o poi Barbara d’Urso tornerà in prima serata. Ha già ben condotto La Pupa e il Secchione. Il ritorno del suo Live credo sia improbabile e capisco che molti telespettatori siano delusi”

Al momento, infatti, Mediaset non ha alcuna intenzione di proporre nuove puntate di Live-Non è la d’Urso ma non vuole fare a meno di Barbara d’Urso, che per anni è stata onnipresente su Canale 5. Poi, dopo la pandemia, il suo ruolo è stato drasticamente ridotto ma in futuro tutto può accadere.

Barbara d’Urso resta fedele alla sua azienda e più volte si è detta a disposizione delle varie richieste ed esigenze di Mediaset. In attesa di valutare nuove proposte la 65enne si sta concentrando su altri progetti. Presto, infatti, tornerà a recitare a teatro.

Il ritorno a teatro

Nei primi mesi del 2023 Carmelita prenderà parte ad una tournée teatrale. Un ritorno sul palcoscenico che l’attrice attendeva da tempo. Questo non implicherà l’addio ai suoi programmi per Mediaset e pertanto la diretta interessata ha di recente invitato giornalisti e blogger a smetterla di sparare titoloni sulla sua carriera pur di fare qualche click di troppo.

Barbara d’Urso ha sottolineato che potrebbe smentire subito sui social network le fake news che circolano sul suo conto ma preferisce restare il silenzio e fare altro. Barbarella ha precisato che continuerà a collaborare con Mediaset, dove lavora da oltre vent’anni, ma non è escluso in futuro un passaggio in Rai se si presenteranno le giuste condizioni.