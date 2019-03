Barbara d’Urso dalla parte di Tommaso Zorzi: “La diversità è normalità”

Pomeriggio 5: Barbara d’Urso sta con Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è tornato a Pomeriggio 5 per parlare della vicenda che lo ha visto protagonista negli ultimi giorni. Il giovane ereditiere è fino al centro delle polemiche dopo che una madre lo ha accusato su Instagram di aver spinto il figlio a diventare gay. “Per colpa tua mio figlio è diventato gay. La segue da sempre e lei sponsorizza questo stile di vita deviato e contro natura”, ha scritto questa signora sui social network. Una storia assurda che Barbara d’Urso ha voluto raccontare in virtù della battaglia a favore dei diritti civili per i gay che combatte da anni. “Questo ragazzo è felicemente gay. Io posso avere un amico felicemente etero, un amico felicemente gay, un’amica felicemente lesbica. Tutto dipende da come viene accettata questa normalità che viene considerata diversità dagli altri. Perché le famiglie, le madri, i padri non cercano di comprendere e di continuare a far felici i propri figli? Perché tu mamma stai rendendo infelice tuo figlio! Non lo sta rendendo gay Tommaso Zorzi, sei tu che lo stai rendendo infelice”, ha dichiarato la conduttrice napoletana.

Continua la battaglia di Barbara d’Urso a favore dei gay

“È normale, non dico niente di speciale”, ha aggiunto Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 dopo aver ricevuto l’applauso del pubblico e degli ospiti in studio. Quando poi il cantante Tony Colombo ha detto la sua sulla questione, parlando di “gay con un cuore speciale”, Barbarella lo ha fermato per puntualizzare: “Specifico che i gay non hanno un cuore speciale, hanno lo stesso cuore di un ragazzo etero. Il fatto che devono capire è questo: siamo tutti quanti uguali! Punto”.

Barbara d’Urso: “Siamo tutti quanti uguali”

“Tony non ce l’ho con te ma bisogna capire che siamo tutti uguali, Tommaso ha il cuore come il nostro. Poi Tommaso Zorzi, da gay o etero, può essere un ladro, un cretino, o altro”, ha precisato Barbara d’Urso nel corso del dibattito.